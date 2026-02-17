Sulla scia del successo del programma televisivo “Indovina chi viene a cena”, arriva a teatro da marzo 2026 “Indovina chi ci inganna a cena”, il nuovo spettacolo con Sabrina Giannini e la partecipazione dell’epidemiologo Franco Berrino. Un progetto che porta dal piccolo schermo al palcoscenico un’inchiesta dal vivo, capace di unire informazione, approfondimento e confronto diretto con il pubblico. La tournée partirà da Bologna e toccherà alcune delle principali città italiane, tra cui Torino, Roma, Firenze, Venezia e Milano.

Sabrina Giannini e Franco Berrino portano l’inchiesta a teatro

“Indovina chi ci inganna a cena” nasce dall’esperienza televisiva di “Indovina chi viene a cena”, programma che negli anni ha acceso i riflettori su alimentazione, filiere produttive e salute pubblica.

A teatro, Sabrina Giannini guiderà il pubblico in un racconto diretto e coinvolgente, affiancata dall’epidemiologo Franco Berrino, per approfondire con rigore scientifico e spirito critico le dinamiche che riguardano ciò che portiamo ogni giorno sulle nostre tavole.

Uno spettacolo che promette informazione, consapevolezza e dialogo, in un format pensato per coinvolgere attivamente gli spettatori.

L’appuntamento è quindi a partire da marzo 2026 nei principali teatri italiani: Bologna, Torino, Roma, Firenze, Venezia e Milano.

Indovina chi ci inganna a cena: le città e le date della tournée 2026

Lo spettacolo andrà in scena nelle seguenti città:

BOLOGNA – Teatro Celebrazioni

4 marzo 2026

TORINO – Teatro Colosseo

6 marzo 2026

ROMA – Teatro Sistina

10 marzo 2026

FIRENZE – Teatro Cartiere Carrara

11 marzo 2026

VENEZIA – Teatro Corso

14 marzo 2026

MILANO – Teatro Nazionale

17 marzo 2026