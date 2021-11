Attimi di paura per Mara Venier vittima di una caduta durante l’ultima diretta di Domenica In. Durante una pausa pubblicitaria, la conduttrice è scivolata in studio lasciando per un attimo il timone del programma di successo della domenica pomeriggio nelle mani di Pierpaolo Pretelli. Poi la Zia Mara è tornata con tanto di bernoccolo in fronte e piede fasciato per rassicurare il pubblico proseguendo come se niente fosse la puntata!

Mara Venier dopo la caduta a Domenica In: come sta?

Mara Venier dopo l’incidente live a Domenica In è tornata a rassicurare il suo pubblico e i tantissimi fan sui social. Su Instagram la Zia Mara ha postato una foto per togliere ogni dubbio sulle sue condizioni di salute dopo la caduta avvenuta negli studi Rai durante uno stacco pubblicitario. Un grande spavento per la conduttrice che su Instagram ha detto:

Grazie a tutti per i messaggi….poteva andare peggio….sto bene.

Un momento di paura, ma alla fine la Wonder Mara è tornata in diretta per concludere la puntata del programma di successo della domenica pomeriggio. Nonostante il dolore al piede e alla fronte, la Zia Mara è tornata in diretta raccontando quando successo:

Sono caduta, voglio rassicurare soprattutto mio marito che in questo momento non è neanche in Italia, va tutto bene Nicola. Ho preso una botta al piede, una bella storta, una botta in testa, sono caduta di faccia con gli occhiali. Non me la sento di continuare, la botta è stata molto forte. Vai avanti tu Pierpaolo, ce la fai?”

Mara Venier, l’affetto dei fan e di amici su Instagram

In realtà poco dopo Mara Venier è tornata in diretta a Domenica In incurante del dolore: “io non mollo, mi devono abbattere“. Sui social non si contano i messaggi di affetto e stima da parte di amici e colleghi: a cominciare da Anna Tatangelo fino all’amico Christian De Sica che le ha scritto: “porca zozza, ma che te la tirano? Un bacio grande“. La Venier gli ha risposto: “lo penso anche io“.

Ricordiamo che non è il primo incidente per la Venier durante la diretta del programma; pochi mesi fa, infatti, si è infortunata sempre ad una gamba che l’ha costretta a stare immobile per diverso tempo, mentre questa estate ha dovuto affrontare un semi paresi facciale sopraggiunta dopo un intervento ai denti non andato bene. Nonostante tutto e tutti, la Zia Mara non molla al grido di “io sono ancora, e già!”.