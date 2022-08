Un incendio è scoppiato all’interno dell’area degli studi cinematografici di Cinecittà, a Roma. Una densa colonna di fumo nero si è alzata nel pomeriggio nella zona e, stando alle prime notizie arrivate, ad andare a fuoco sono state le scenografie di “The Young Pope 2”, la serie tv girata dal regista Premio Oscar Paolo Sorrentino.

Incendio Cinecittà a Roma: salva la casa del GFVip | VIDEO

Le fiamme in un primo momento avrebbero minacciato anche la Casa del Grande Fratello, che si trova proprio all’interno dell’area di Cinecittà. Secondo altre informazioni, le fiamme avrebbero interessato solo la scenografia di “Firenze rinascimentale”. Quello che è certo, è che al momento non ci sarebbero feriti e intossicati. Al lavoro per spegnere le fiamme e proteggere le strutture non interessate dall’incendio ci sono volute ben tre squadre dei Vigili del Fuoco.

Sempre stando a un lancio dell’agenzia Dire, sarebbe stato gravemente danneggiato anche il set di ‘Assisi’. Si tratterebbe di un incendio “importante, ma al momento sotto controllo”. Tutte le strade che confinano con gli studios di Cinecittà sono state temporaneamente chiuse al traffico. La nuvola di fumo che si è alzata dal luogo dell’incendio era visibile in tutto il quadrante sud di Roma.

Domato l’incendio a Cinecittà

Da una nota pubblicata sulla pagina ufficiale degli studios di Cinecittà alle ore 17.10, si legge che l’incendio “È stato spento dopo pochi minuti l’incendio scoppiato oggi nelle prime ore del pomeriggio negli studi di Cinecittà in una parte del vecchio set di Firenze. Le fiamme sono state velocemente circoscritte dai Vigili del Fuoco, grazie anche alla Protezione Civile di Roma, prontamente intervenuti sul luogo. Non ci sono danni a persone, né feriti né intossicati”.

Video dell’incendio a Cinecittà – Roma

Ecco di seguito alcune immagini video della densa colonna di fumo nero scaturita dall’incendio divampato oggi all’interno degli studi di Cinecittà a Roma.