L’estate tv 2019 di La7 e Rete4 non è solo crisi di governo, e con tanto di ospiti e puntate a tema. Quando si parla di ascolti televisivi, infatti, ci sono anche gli accesi botta e risposta tra Giuseppe Brindisi e Luca Telese, alla guida dei rispettivi programmi di informazione, competitor e in onda all’ora di cena.

In Onda, Stasera Italia e gli ascolti tv da “somari”: botta e risposta tra i conduttori di La7 e Rete 4

Evidentemente, la crisi politica ha acceso non soltanto la programmazione di Rete 4 (con Stasera Italia) e di La7 (con In Onda), ma anche gli animi dei conduttori Luca Telese e Giuseppe Brindisi. Di sicuro se si tratta di ascolti tv e di sfide Auditel più o meno vinte.

Non ci credete? Beh, su Twitter il conduttore del programma di Mediaset ha punzecchiato così la trasmissione condotta da Telese insieme a Davide Parenzo (ogni sera, dalle ore 20.30 alle 21.20 circa):

«Perché poi la verità – ha scritto Brindisi sui social – è sempre la stessa. Quando non c’è il traino…i somari restano somari. Altro che trippa e pastrami».

Luca Telese replica a Giuseppe Brindisi per la sfida degli ascolti tra Stasera Italia e In onda: “Nessuna faida. Programmi minori fatti bene”

Con queste parole, Giuseppe Brindisi – che solo qualche giorno fa ha difeso Stasera Italia dalle accuse di un ospite – pare riferirsi all’assenza di Enrico Mentana dal Tg La7 del sabato ed ai relativi risultati d’ascolto del 31 agosto 2019:

5,4% di share, pari a 979.000 spettatori medi (per In onda) vs il 5,9% e il 7,1%, pari ad una media di 1.038.000 e 1.297.000 telespettatori (per Stasera Italia).

Oggi, lunedì 2 settembre 2019, con l’ironia di sempre ma anche con spirito decisamente ficcante, dal suo profilo Twitter ufficiale Luca Telese ha replicato con queste parole al collega Brindisi:

«1) il somaro è un animale splendido. 2) e comunque non disperare: quando torna Veronica (Gentili, ndr) potrete essere di nuovo competitivi»;

«Non c'è nessuna faida. Io ho simpatia e affetto per i programmi minori, che quest'anno sono fatti molto bene».

A tutto questo ha fatto seguito anche una nuova replica di Brindisi, che sempre online ha così fatto sapere: «Somari splendidi. Anche quando ragliano e scalciano»; «citare Veronica ti sembra ‘una roba intelligente’ (cfr Calenda) o…stupidamente scorretta?».

Stasera Italia Estate, il precedente della conduttrice Veronica Gentili e la replica di Luca Telese per la sfida degli ascolti tv con In Onda

Il nuovo round della (non) faida social tra Stasera Italia Estate e In onda su La7 segue anche al precedente commento che la conduttrice della versione estiva del programma di Rete 4, Veronica Gentili, ha diffuso via Twitter lo scorso 15 agosto 2019.

«Dal 3 per cento – scriveva la giornalista non molto tempo fa sul web – facciamo oltre il 6 di media ad agosto, gli unici a superare l’8. Altri dal 5 vanno poco oltre il 6. La si può raccontare come si vuole ma la realtà la raccontano i numeri. Anche ieri vinciamo la Prima serata dell’informazione contro i registrati».

La risposta di Luca Telese in questo caso era stata: «Cara Veronica, questo tuo appassionato e sofferto vittimismo algebrico è sublime: ieri noi accesi, voi spenti, noi Tarzan, tu Jane. 🙂».

Insomma, con l’arrivo di Lilli Gruber a Otto e mezzo e di Barbara Palombelli a Stasera Italia finirà o no questo scontro a distanza? O anche in questo caso ne vedremo delle belle in quanto ad ascolti tv?