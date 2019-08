Barbara Palombelli fuori dalla “nuova Rete 4“? Da ieri, giovedì 22 agosto 2019, sui canali tv e web di Mediaset è in rotazione il nuovo filmato promozionale che annuncia ufficialmente tutti i programmi del canale (in onda da settembre). A sorpresa, però, la conduttrice di Forum e Stasera Italia non compare tra i volti immortalati nello spot.

Barbara Palombelli assente dal promo Mediaset della “nuova Rete4”

Ma perché? Come mai Barbara Palombelli è assente dal promo di Mediaset dedicato alla “nuova Rete4”? Forse, qualcosa è cambiato a proposito dei nuovi palinsesti previsti per la Rete diretta da Sebastiano Lombardi?

Al momento, quale sia la causa dell’assenza di Palombelli dal nuovo filmato non è dato sapere. Di fatto, però, il video sta già lanciando la stagione 2019/2020 del canale, anche citando tutti i programmi della Rete attesi in tv da settembre: da Quarta Repubblica, a Cr4 – La Repubblica delle Donne, passando per Fuori dal coro, Dritto e Rovescio, Quarto Grado, Stasera Italia, Ricette all’Italiana e I Viaggi Del cuore.

Insomma, si tratta di una semplice dimenticanza oppure c’è dell’altro? Certo è che fa strano non vedere il volto – volto che, soltanto un anno fa “accese” ufficialmente la “nuova Rete 4” – nel riepilogo conclusivo dello spot con protagonisti i principali conduttori di Rete.

Spot che, peraltro, dà spazio anche a Veronica Gentili e Giuseppe Brindisi (con tanto di logo di Stasera Italia alle loro spalle) e a presentatori di trasmissioni minori (come Don Davide Banzato e le altre “spalle” del programma mattutino con Davide Mengacci e Anna Moroni).

Barbara Palombelli condurrà ancora Stasera Italia e Forum – Lo sportello?

L’assenza di Barbara Palombelli nel promo Mediaset dedicato alla “Nuova Rete 4 – Sempre più” (ma con una conduttrice di meno?) fa sorgere, allora, anche un altro dubbio: la giornalista e moglie di Francesco Rutelli condurrà ancora Stasera Italia, da settembre e in access prime time?

E visto che: anche Forum – Lo sportello non compare nel suddetto promo, ci sarà ancora oppure no l’appuntamento pomeridiano su Rete 4 con il famoso tribunale tv di Canale 5? E sarà o no Palombelli a guidarlo?

Domande, per cui a breve si spera arrivino tutte le risposte del caso. Magari già la prossima settimana.