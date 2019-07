In autunno torna su Rai1 per 4 serate la Serie Evento I Medici 3 – il Potere e la Bellezza, con Daniel Sharman nei panni di Lorenzo il Magnifico. Un nuovo capitolo della saga dei I Medici, dunque, scritta da Frank Spotnitz con la regia di Christian Duguay.

I Medici 3 una delle serie tv prodotte dalla Rai più attese in Italia e nel mondo

La serie tv I Medici è stato un grande successo, non solo nel nostro Paese ma nel resto del mondo: pensate che è stata venduta in oltre 100 Paesi e in streaming è andata anche su Netflix. Sono quei progetti che utilizzano il meglio delle forze artistiche italiane e sono basati sulla nostra storia, la nostra cultura, la grande letteratura.

Evento vuol dire anche la forza di una serie che cattura per potenza drammatica e valore universale, storie in cui si rispecchia la nostra identità. Gli ascolti sono sempre stati eccellenti, infatti la seconda stagione si è conclusa con oltre 4 milioni di telespettatori per uno share superiore al 18% nell’ultima puntata.

I Medici 3, i nuovissimi episodi della 3 stagione: ecco quando in tv

La serie con protagonista Daniel Sharman ritornerà sugli schermi dell’ammiraglia Rai, martedì 12 novembre 2019 in prima serata e proseguirà per altri 4 appuntamenti sempre al martedì (19- 26) e si concluderà martedì 3 dicembre 2019.

Naturalmente la terza stagione riprenderà il filo narrativo da dove si era conclusa la seconda stagione: ovvero la Congiura dei Pazzi dove perse la vita Giuliano, il fratello di Lorenzo dei Medici. In questo nuovo racconto, Lorenzo non avrà pace ed è assetato di vendetta: vuole vendicare la morte del fratello. La sua ira si abbatte soprattutto contro il Papa Sisto IV, che ha autorizzato l’attentato in cui ha perso la vita il suo amato Giuliano.

Ma i nemici dei Medici e di Firenze sono anche altri: il Conte Riario, ultimo sopravvissuto dei congiurati e il frate domenicano Girolamo Savonarola che fomenta il popolo contro la tirannia dei Medici.

I Medici 3: l’ira di Lorenzo per vendicare la morte del fratello Giuliano

Lorenzo vive solo per vendicarsi e nessuno riesce a placare la sua ira, nemmeno la moglie Clarice interpretata dall’attrice inglese Synnøve Karlsen. Nemmeno la scoperta che Giuliano ha lasciato un figlio, che viene accolto in famiglia, riesce ad addolcirlo, ma nel suo cuore potrebbe far breccia Ippolita Sforza, con cui ha una breve storia che rischia di compromettere il suo matrimonio.

Nonostante pianifichi la sua vendetta, Il Magnifico incontra artisti del calibro di Leonardo e Michelangelo finanziandoli ai fini di rendere sempre più bella la sua Firenze.

Il Cast de I Medici 3: la serie evento in 4 serate su Rai 1

Tra gli interpreti della terza stagione de I Medici ci saranno:

Alessandra Mastronardi

Aurora Ruffino,

Daniele Pecci,

Giorgio Marchesi.

Tra le new entry troveremo: l’attore britannico, Toby Regbo, invece sul fronte italiano, è stato annunciato l’arrivo di Francesco Montanari, nel ruolo di Girolamo Savonarola.

La serie è prodotta da Luca e Matilde Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Un racconto avvincente, appassionante ricco di amore e carico di passione, per celebrare una delle città più belle e importanti del Rinascimento italiano: Firenze.