La musica e la vita della Tigre di Cremona raccontate nello speciale televisivo dal titolo “In Arte Mina” curato e presentato da Pino Strabioli in prima serata su Rai3. Scopriamo tutte le anticipazioni.

In Arte Mina, lo speciale su Rai3

Giovedì 19 marzo 2020 alle ore 21.20 in prima serata su Rai3 appuntamento con “In Arte Mina“, lo speciale dedicato alla grande grande grande interprete. L’icona senza tempo della musica italiana si appresta a festeggiare il 25 marzo 80 anni e non poteva esserci occasione migliore per celebrare la sua vita di Donna e Artista senza tempo.

A raccontare la vita artistica e professionale di Mina è Pino Strabioli pronto a condividere con tutto il pubblico di Rai3 alcune immagini e documenti video assolutamente inediti ritrovati nelle teche della Rai. Spazio a filmati dell’epoca estrapolati da programmi cult come “Milleluci” che la Tigre di Cremona ha portato al successo con Raffaella Carrà. Una carriera unica e straordinaria quella di Mina che con la sua voce ha conquistato tutti diventando la regina della musica italiana. Considerata la Callas della canzone raggiunge il primo grande successo con il brano “Nessuno” presentato al programma “Il musichiere”.

In Arte Mina, la vita della Tigre di Cremona su Rai3

Una esibizione che le cambia la vita, anche se la consacrazione definitiva arriva con il Festival di Sanremo. Nel 1960 partecipa con “Non sei felice”, mentre l’anno dopo con “Io amo tu ami” e “Le mille bolle blu”. Non vince la kermesse, ma la canzone diventa un grande successo che le apre le porte del mondo dello spettacolo. Nello stesso anno approda a “Studio Uno” condividendo il palcoscenico con stelle del calibro de le gemelle Kessler, il Quartetto Cetra, Don Lurio, Totò ad Alberto Sordi.

Il successo è travolgente, ma alcuni anni dopo sorprende nuovamente tutti. Nel 1974 canta la sigla “Non gioco più” nel varietà “Milleluci” facendo presagire il suo desiderio di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Un allentamento che arriva nel 1978 con un ultimo grande live alla Bussoladomani in Versilia. Nonostante da 42 anni abbia deciso di non mostrarsi in tv, fatta eccezione per una brevissima apparizione online del 2001 con più di 50 milioni di connessioni, Mina continua a farci sognare con la sua voce e le sue canzoni. Un’icona senza tempo e senza spazio.