Sta prendendo forma il progetto de la Serie tv, “Le Fate Ignoranti” di Ferzan Özpetek con protagonista Luca Argentero e Serra Yılmaz, storica presenza nei lavori di Özpetek (infatti 20 anni fa era nel cast del film originale).

Luca Argentero è l’attore protagonista della serie tv “Le fate Ignoranti”, basato sull’omonimo film di 20 anni fa con protagonisti, Stefano Accorsi, Margherita Buy e Gabriel Garko. La serie tv, “Le fate ignoranti” è prodotta da Star per la piattaforma Disney+ e con le riprese ormai alle porte.

E’ lo stesso regista Ferzan ad annunciare i primi due nomi ufficiali del cast. Si tratta di Luca Argentero e Serra Yilmaz. Le riprese avranno inizio, lunedì 12 aprile 2021, dal momento che è già cominciata la lettura dei copioni insieme agli attori coinvolti nel progetto.

Le Fate Ignoranti, serie tv: dove è stata girata, numero di episodi, cast e quando in onda

La location scelta per le riprese de le Fate ignoranti è Roma e Ozpetek sarà impegnato fino ad agosto. La produzione, però, si sposterà anche per qualche giorno in Turchia. Gli attori coinvolti nella serie tv saranno molti, anche se per adesso sono stati ufficializzati solo due nomi: Argentero e Yilmaz. Si parla anche di una partecipazione dell’attore turco, Burak Deniz nel ruolo del cantante turco Emir.

Le Fate Ignoranti: il cast della serie tv

Nel cast della serie tv troviamo oltre ad Argentero e Yilmaz:

Cristiana Capotondi

Eduardo Scarpetta

Carla Signoris,

Deniz Burak,

Paola Minaccioni,

Ambra Angiolini,

Filippo Scicchitano.

Sono previsti otto episodi, scritti da Gianni Romoli, Carlotta Corradi e Massimo Bacchini. Ozpetek ne curerà la regia con Gianluca Mazzella. L’arrivo in tv è previsto nel 2022 su Disney +. Lo show farà parte del catalogo Star, dedicato a un pubblico adulto. Sarà inoltre visibile anche su Sky Q.

Non è la prima volta che Argentero viene diretto da Ozpetek: i due hanno lavorato insieme in “Allacciate le cinture”. Serra Yilmaz, invece una sorta di “attrice feticcio” per Ozpetek, che ha oltretutto partecipato alla pellicola originale che vedeva tra i protagonisti Stefano Accorsi e Margherita Buy, premiati con il Nastro d’argento per le loro interpretazioni.

Il film è ormai un cult: uscito 20 anni fa nelle sale cinematografiche, è stato scritto da Ferzan Ozpetek e Gianni Romoli.

La trama del film originale: di cosa parla?

Il film racconta la storia di un matrimonio apparentemente felice: quello di Antonia e Massimo. La morte di quest’ultimo porta Antonia a scoprire la vita parallela del marito che per sette anni vive una doppia vita, di cui lei non conosce nulla. All’inizio pensa che si tratti di un’altra donna, ma rimane senza parole quando scopre che il marito ha avuto una storia con un altro uomo. Antonia non ha altro che un indizio, un quadro, che la conduce lentamente a Michele, l’amante del marito.

L’impatto con la vita segreta di Massimo è per Antonia devastante. In un primo momento si rifiuta di accettare una realtà di questo genere ma poi la donna decide di incontrare nuovamente il ragazzo per farsi raccontare della vita di Massimo. Tra i due si stabilisce un’ambigua amicizia, per mezzo della quale Antonia entra in contatto con la variopinta comunità cui Michele appartiene: amici omosessuali, una donna transessuale, una profuga turca, il cantante turco Emir e una verace donna napoletana; una specie di famiglia allargata che abita nella mansarda di un edificio popolare situato in uno dei quartieri più caratteristici di Roma, l’Ostiense.