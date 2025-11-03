Da martedì 4 novembre, Mediaset inaugura un nuovo e suggestivo viaggio nell’Italia del mistero con “Impossibile”, il podcast originale in 8 episodi che intreccia storia, leggenda e scienza. Un format che porta l’ascoltatore nei luoghi più affascinanti e inquietanti della penisola: abbazie e castelli avvolti da antiche leggende, ville abbandonate, chiese custodi di simbologie occulte, fino a misteriosi avvistamenti UFO e racconti di presenze ultraterrene.

A guidare questa esplorazione tra l’inspiegabile e il documentato è Matteo Bortolotti, scrittore, autore televisivo e divulgatore, che accompagna il pubblico in un racconto coinvolgente, denso di suggestione ma anche di rigore storico e scientifico.

“Impossibile” – Il nuovo podcast Mediaset: Misteri, leggende e verità: la voce di chi indaga sull’inspiegabile

Ogni puntata di “Impossibile” unisce interviste, testimonianze e approfondimenti di esperti, studiosi e abitanti dei luoghi protagonisti. Le voci si alternano per dare vita a una narrazione che mette a confronto mito e realtà, tra curiosità e indagine.

A offrire una prospettiva critica e razionale è Michelangelo Coltelli, fondatore del progetto di fact-checking BUTAC – Bufale Un Tanto al Chilo, che interviene in ogni episodio per analizzare i fenomeni raccontati e distinguere ciò che è leggenda da ciò che può avere un fondamento reale.

Le storie più enigmatiche d’Italia diventano un podcast

Nel corso degli episodi, “Impossibile” conduce l’ascoltatore alla scoperta di luoghi iconici e misteriosi: dalla spada nella roccia di Chiusdino, che riecheggia il mito di Re Artù, alle leggende del castello di Azzurrina, dalle tracce alchemiche del Cristo Velato di Napoli ai celebri avvistamenti UFO in Toscana.

Tra storia, folklore e investigazione, il podcast costruisce un mosaico affascinante che racconta un’Italia diversa, dove il confine tra realtà e immaginazione si fa sottile e dove ogni pietra nasconde una storia da svelare.

“Impossibile” – Il fascino del mistero raccontato da Mediaset

Con “Impossibile”, Mediaset propone un format innovativo che unisce divulgazione, intrattenimento e scoperta del territorio. Un progetto che invita a guardare l’Italia da una nuova prospettiva: quella dei miti che, ancora oggi, popolano l’immaginario collettivo e continuano ad attrarre visitatori da tutto il mondo.