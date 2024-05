Lo show Il Volo Tutti per Uno torna nella splendida cornice dell’Arena di Verona 2024. Il trio italiano più famoso al mondo composto da Piero Barone, Gianluca Ginoblee Ignazio Boschetto è pronto per la seconda puntata trasmessa in esclusiva su Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 21 maggio 2024.

Il Volo Tutti per Uno 2024, gli ospiti e la scaletta della seconda puntata del 21 maggio all’Arena di Verona

Martedì 21 maggio 2024 dalle ore 21.37 va in onda la seconda puntata de Il Volo – Tutti per Uno in prima serata su Canale 5. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto dopo il grandissimo successo di ascolti della prima puntata tornano a far compagnia ai telespettatori con una seconda imperdibile serata all’insegna della grande musica. Co-conduttrice della seconda puntata è Federica Panicucci.

Tantissimi gli ospiti che si alterneranno sul palcoscenico allestito nella magica cornice dell’Arena di Verona per celebrare i primi 15 anni di carriera del trio italiano più famoso al mondo. Lo spettacolo (progetto di Michele Torpedine) è all’insegna della grande musica, con artisti prestigiosi e momenti inediti ed emozionanti. Ecco gli ospiti della seconda puntata: Gianna Nannini, Giuliano Sangiorgi, Umberto Tozzi, Clara, Santi Francesi, Nina Solodovnikova, Enrico Nigiotti, Irama e Giuseppe Fiorello.

Il Volo, Astra è il loro nuovo album di inediti

Il Volo torna all’Arena di Verona con le tre serate evento “Il Volo – Tutti per Uno” prodotte da FriendsTv con la regia di Luigi Antonini. Il 2024 è stato un anno di grandi successi per il trio italiano tornato in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Capolavoro”. Lo scorso 29 marzo, intanto è uscito il nuovo disco di inediti dal titolo “Ad Astra” poco dopo il grande successo di un World Tour in Giappone.

In occasione dei 15 anni di carriera, il trio tornerà dal vivo tra giugno e settembre per 20 live estivi nei luoghi più suggestivi d’Italia. Dal 2025, invece, partirà un tour negli USA, in Canada e in America Latina.