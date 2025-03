Il 2025 si apre con una lunga scia di successi per Il Volo, il celebre trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. La loro tournée negli Stati Uniti sta registrando un trionfo dopo l’altro, culminato nell’ultimo sold out al Radio City Music Hall di New York, uno dei teatri più iconici e prestigiosi al mondo. Lo spettacolo, andato in scena venerdì sera, ha confermato ancora una volta il legame speciale tra il gruppo italiano e il pubblico americano.

Il Volo trionfa negli Stati Uniti

Il tour proseguirà per tutto il territorio statunitense con nuove tappe in alcune delle location più importanti degli States, dove Il Volo porterà la sua musica e la sua inconfondibile eleganza vocale fino all’inizio di aprile 2025.

Dopo l’ultima tappa americana, Il Volo farà ritorno in Italia a maggio per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la terza edizione di “Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo”, lo spettacolo firmato da Michele Torpedine. Le uniche date italiane sono in programma per l’8, 10 e 11 maggio e, per la prima volta, si terranno nella suggestiva cornice di Palazzo Te a Mantova, luogo ricco di storia e cultura, perfetto per esaltare la bellezza della musica e dell’arte.

Dopo il grande successo delle prime due edizioni andate in onda su Canale 5, capaci di raggiungere ascolti record, “Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo” si preannuncia come un evento imperdibile. Sul palco, Il Volo sarà affiancato da ospiti speciali e proporrà performance uniche, con momenti solisti, in trio e in collaborazione con gli artisti invitati. Il repertorio spazierà dai brani più amati del trio a cover iconiche, italiane e internazionali, per un vero e proprio viaggio tra musica, emozioni e ricordi personali.

Ma le novità non finiscono qui. Dopo gli appuntamenti italiani, Il Volo è pronto a conquistare anche l’Europa e l’America Latina con un nuovo tour internazionale che prenderà il via da giugno 2025, toccando le principali capitali europee e le più importanti città dell’America Latina.

Con un calendario fittissimo e un pubblico sempre più affezionato, Il Volo conferma il suo status di ambasciatore della musica italiana nel mondo, regalando emozioni indimenticabili in ogni angolo del pianeta.