A distanza di diversi mesi dal gran finale de Il Trono di Spade 8, la serie dei record con protagonisti Kit Harington, Emilia Clarke e Sophie Turner, tanti sono dubbi e le cose rimaste in sospeso che incuriosiscono i tantissimi fan. Con l’uscita del cofanetto di tutte le otto stagione della serie David Benioff e D.B. Weiss, qualche dubbio però è stato in parte chiarito dai due showrunner.

Drogon e il corpo di Daenerys dove sono finiti?

Il tragico finale de Il Trono di Spade 8 ha deluso le aspettative dei milioni dei fans. La morte di Daenerys Targaryen per mano del suo amore Jon Snow è stato il momento più terribile, ma al tempo stesso più criticato dell’epilogo finale. La follia della regina dei draghi che ha raso al suolo Approdo del Re con fuoco e sangue ha spinto sia Jon Snow che Tyrion Lannister ad abbandonarla. Inaspettamente, una volta entrata nella sala del Trono, Daenerys è stata pugnalata da Jon Snow dinanzi a Drogon, l’ultimo drago rimasto in vita.

Drogon dinanzi al corpo senza vita della “madre” ha reagito con un ruggito tale da fondere in metallo fuso l’agognato trono di spade, che per otto stagioni ha visto re, regine e popoli combattere per averne il potere. Dopo aver fuso il trono di spade, Drogon ha preso il cadavere di Daenerys lasciando Approdo del Re. Ma dove sono andati?

A rispondere a questo interrogativo che da mesi attanaglia i milioni di fans in tutto il mondo ci hanno pensato propio Emilia Clarke e i registi David Benioff e D.B. Weiss. L’attrice britannica, infatti, nei contenuti speciali presenti nel dvd dell’ottava ed ultima stagione, parlando della morte della regina dei draghi ha avanzato l’ipotesi che il suo corpo fosse stato dato come “cibo per draghi”. A rassicurarla ci hanno pensato gli showrunner che hanno precisato che Drogon ha portato il corpo di Daenerys verso Volantis.

Perchè Jon Snow ha ucciso la regina dei draghi Daenerys?

“Drogon non la mangerà. Non è un gatto. Avete visto come l’ha toccata in modo gentile con il muso?” ha chiarito lo sceneggiatore precisando che il corpo di Daenerys è stato trasportato a Volantis, la più antica delle Città Libere di Essos e luogo d’origine dei draghi e della dinastia Targaryen. Un ritorno a casa quindi per la regina dei draghi.

Non solo, negli extra dell’home video ci sono dei dettagli anche sul perchè della tragica scelta di Jon Snow:

Non sa che la tradirà fino alla fine. Nella testa di Jon c’è tutta una serie di ragioni: Dany non tiene conto delle opinioni di nessuno e questo significa che ucciderà le sue sorelle. Diventa la sua famiglia contro di lei.

Infine, gli sceneggiatori sempre nello speciale confermano che il finale di Game of Thrones 8 è quello voluto e pensato sin dall’inizio da George R.R. Martin. L’autore, infatti, non ha avuto alcun dubbio: a sedere sul trono doveva esserci Bran re di Westeros.

Bran è probabilmente la persona più pura, lì in mezzo. E il fatto che non possa avere figli è fondamentale, perché è stata la questione del diritto al trono di Westeros a causare tanto male.