Il 7 Dicembre 2023 di ogni anno rappresenta un giorno importante per Milano e per la cultura italiana tutta. Al Teatro la Scala infatti, uno dei più antichi e prestigiosi del mondo, si tiene la Prima, ovvero l’inaugurazione della nuova stagione.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati (ma anche per i neofiti), al quale fortunatamente si può assistere anche da casa, comodamente seduti sul divano davanti al piccolo schermo. L’evento verrà trasmesso in diretta tv: vi diciamo dove e quando vederlo.

Prima del Teatro alla Scala di Milano 2023: il Don Carlo di Giuseppe Verdi inaugura la stagione

Sarà come sempre e come si conviene con i fiocchi la Prima con la quale il Teatro la Scala di Milano inaugurerà la stagione. L’opera scelta è un capolavoro della maturità di Giuseppe Verdi, il Don Carlo, che esordì sulle scene nel 1867 a Parigi.

A dirigere ci sarà il maestro Riccardo Chailly. Due stelle della lirica a livello internazionale, Francesco Meli nel ruolo del protagonista e Anna Netrebko in quello di Elisabetta di Valois, saranno gli interpreti principali.

A guidare i telespettatori introducendoli al capolavoro dell’artista parmense, ci penseranno invece Milly Carlucci e Bruno Vespa, mentre Serena Scorzoni curerà i collegamenti con il foyer.

Quando e dove vederlo in tv

Per fortuna anche chi non abita a Milano e dintorni e non potrà recarsi nella città meneghina per assistere alla Prima, non dovrà rinunciare a presenziare all’autorevole avvenimento. Basterà sintonizzarsi su Rai Uno alle 17.45 di Giovedì 7 Dicembre.

La data non è casuale, bensì la stessa identica che si ripete di anno in anno, trattandosi di una giornata particolare per il capoluogo lombardo, quella in cui si festeggia il patrono Sant’Ambrogio.

Lo spettacolo, della durata di oltre tre ore, sarà visibile in 4k, ovvero in altissima definizione. Un motivo in più, semmai ce ne fosse bisogno, per non perderselo.