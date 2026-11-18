Nuovo appuntamento in prima serata con Fabio Fazio e il suo gruppo di ospiti. Mercoledì 18 novembre, dalle 21.15 sul NOVE e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, programma prodotto da ITV Movie, società del Gruppo Banijay, per Skydance, che da questa stagione amplia il proprio spazio televisivo con un appuntamento settimanale interamente dedicato all’attualità, all’intrattenimento e alla comicità.

Fabio Fazio torna con “Il Tavolo di Che Tempo Che Fa” stasera mercoledì 18 novembre 2026

Il programma ripropone uno degli elementi più apprezzati di Che Tempo Che Fa, ovvero il confronto informale tra personaggi del mondo dello spettacolo, giornalisti e protagonisti di diversi ambiti, arricchito da battute, racconti e momenti di improvvisazione. La nuova collocazione in prima serata punta a valorizzare ulteriormente il format, mantenendo quella miscela di linguaggi che negli anni ha contribuito a renderlo riconoscibile al pubblico.

Il Tavolo di Che Tempo Che Fa: gli ospiti

Ospiti della sesta puntata: Adriano Panatta, uno dei più grandi tennisti italiani di sempre, vincitore nel 1976 degli Internazionali d’Italia, del Roland Garros – unico italiano nell’era Open a conquistare il torneo – e della Coppa Davis con la Nazionale italiana. Nello stesso anno ha raggiunto il 4° posto del ranking mondiale e nel corso della carriera ha conquistato 10 titoli in singolare e 18 in doppio; Eugenio Finardi, concorrente della nuova edizione di “Ballando con le stelle”; Marco Mengoni, in collegamento da uno dei suoi concerti “Allo Sbagliato”; Francesco Piccolo; Monica Maggioni, nelle librerie con il suo nuovo saggio “Il partito di Dio”; Marco Varvello.

E ancora: Diletta Leotta; Raul Cremona; Nino Frassica; Simona Ventura; Orietta Berti; Francesco Paolantoni; Giucas Casella; Paolo Rossi; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; Ubaldo Pantani; Signora Coriandoli; Diego Abatantuono. Al tavolo anche Filippa Lagerbäck che presenta il suo libro-journal “La vita che c’è”.

L’appuntamento a questa sera con Il Tavolo di Che Tempo Che Fa

Con questo nuovo appuntamento, Fabio Fazio punta dunque a dare maggiore spazio a un format che combina informazione e leggerezza, alternando i commenti sull’attualità ai momenti più imprevedibili del gruppo. L’appuntamento con Il Tavolo di Che Tempo Che Fa è per mercoledì 18 novembre , alle 21.15, sul NOVE e in streaming su discovery+.