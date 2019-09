Tutto pronto per la nuova edizione de “Il Supplente“, il reality show prodotto da Palomar e distribuito all’estero da Armoza Formats e trasmesso sul Canale Nove. Ecco le anticipazioni e i professori vip chiamati a salire in cattedra.

Il Supplente su Canale Nove: ecco quando

Al via da mercoledì 11 settembre 2019 alle ore 21.25 in prima serata sul Canale Nove la nuovissima edizione de “Il supplente“, il programma italiano che vedrà alcuni personaggi vip diventare professori per un giorno.

Dopo la prima edizione trasmessa su Rai2, il format è approdato sul canale Nove confermando anche quest’anno la medesima collocazione. Per la terza edizione annunciati i personaggi famosi pronti a trasformarsi in “supplenti” per un giorno presso una classe di quinta superiore. Si tratta di Luca e Paolo protagonisti della prima puntata dell’11 settembre; il duo di comici e conduttori saranno al liceo classico “Mamiani” di Roma dove parleranno di anticonformismo.

Il Supplente, i professori ‘vip’ della terza edizione

La seconda puntata, invece, spetterà a Massimo Giletti salire in cattedra presso il liceo classico “Plauto” di Roma dove terrà una lezione di filosofia. Il terzo “supplente” vip sarà Nino Frassica chiamato a discutere di creatività presso l’Istituto “Sansi” di Spoleto. A chiudere la terza edizione del format italiano saranno rispettivamente: il 2 ottobre Simona Ventura insegnante per un giorno con una lezione speciale sul tema “Non mollare mai” presso l’Istituto Morante di Roma, mentre il 9 ottobre spetterà a Joe Bastianich presso il liceo artistico Rossi di Roma parlerà del rischio.

Ogni personaggio famoso ha un suo speciale ricordo degli anni di liceo. Simona Ventura dalla pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato:

“Il ricordo più esaltante è la maturità perché ottieni voti più alti dei secchioni, il giorno più brutto risale a quando venni rimandata a settembre. Dopo aver studiato tutta l’estate venni bocciata per un pregiudizio e costretta a ripetere il secondo anno di liceo scientifico”

Massimo Giletti, invece ricorda come il momento più bello: “la prima gita scolastica a Roma. Assaporai la libertà e provai i primi sentimenti per Paola, un’amica dell’epoca“, mentre Joe Bastianich ricorda: “La prima volta seduto al tavolo con i fighi della scuola: loro con il “lunch box” immacolato, io con un involucro unto e sgocciolante. Un disastro!“.