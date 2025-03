Roberto Benigni, premio Oscar e maestro della narrazione tra comicità e poesia, torna in prima serata con un nuovo spettacolo dal titolo Il Sogno. L’evento andrà in onda in diretta stasera – mercoledì 19 marzo – su Rai 1 alle 21.30, segnando il ritorno dell’artista toscano a dieci anni di distanza dal successo de I dieci comandamenti. Lo spettacolo si preannuncia come un viaggio emozionante, ricco di spunti di riflessione, capace di coinvolgere il pubblico con la sensibilità e la profondità che da sempre contraddistinguono Benigni. Il Sogno sarà un’occasione per guardare alla nostra vita e alle nostre aspirazioni più profonde attraverso il potere delle parole, della poesia e della narrazione.

‘Il Sogno’ di Roberto Benigni, le anticipazioni

Parlando del suo nuovo show, Roberto Benigni ha dichiarato:

“Stupore, sorpresa, verità, bellezza: ci metterò tutta la mia gioia e il mio sentimento. Nel corso dello spettacolo si parlerà di noi, dell’Europa, del mondo, della nostra vita. Si parlerà delle nostre aspirazioni e soprattutto dei nostri sogni. E io sono un grande sognatore. E siccome, come dice il Poeta, i grandi sognatori non sognano mai da soli, sogneremo tutti insieme”.

Ora il grande ritorno su Rai 1: in due ore di spettacolo, Roberto Benigni saprà raccontare, con il suo inconfondibile stile tra realtà e poesia, tutto ciò che accade nel mondo, dalla politica italiana a quella internazionale. Il Sogno nasce dalla penna del premio Oscar e di Michele Ballerin, con un testo scritto in collaborazione con Stefano Andreoli e accompagnato dalle musiche di Nicola Piovani. La regia dello spettacolo in diretta è affidata a Stefano Vicario.

L’evento sarà trasmesso su Rai 1 e in Eurovisione, con la contemporanea diffusione su Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay. Rai Pubblica Utilità garantirà l’accessibilità a tutti gli spettatori, offrendo sottotitoli in diretta su Rai 1 e su RaiPlay dal giorno successivo, traduzione in LIS e sottotitoli su un canale dedicato di RaiPlay, oltre a un audio descrittivo in diretta disponibile su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

I testi dello spettacolo sono frutto della collaborazione tra Roberto Benigni e lo scrittore Michele Ballerin, autore del saggio Gli Stati Uniti d’Europa spiegati a tutti. A supportarli nella scrittura c’è Stefano Andreoli, autore televisivo noto per il blog umoristico Spinoza.it e per il suo lavoro nei programmi di Maurizio Crozza e Geppi Cucciari. Le musiche sono affidate al premio Oscar Nicola Piovani, pianista, compositore e direttore d’orchestra che ha conquistato l’Academy Award nel 1999 con la colonna sonora di La vita è bella.