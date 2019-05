Le puntate serali de Il Segreto di martedì 21 maggio 2019 sono state due. Stasera, infatti, la soap opera è tornata in onda, in prima serata su Rete 4, grazie ad un nuovo, doppio appuntamento. Ecco qui il video Mediaset per rivederlo in streaming on demand.

Nel primo episodio di questa sera, Prudencio ha confermato a Julieta che a breve ci sarà l’annullamento del matrimonio. Nel secondo, invece, le condizioni di salute di Elsa sono parecchio peggiorate.