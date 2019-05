In attesa di Maria che rovista tra le carte di Fernando, cos’è successo oggi ne Il Segreto? Nella nuova puntata della soap opera, in onda, questo venerdì 24 maggio 2019, nel pomeriggio di Canale 5: Elsa è stata obbligata da Antolina a mostrarsi il pubblico. Il motivo? Tranquillizzare i più a proposito del suo stato di salute, decisamente critico. Riviviamo, allora, questo momento della soap e anche tutti gli altri, nel video Mediaset ufficiale, da rivedere in streaming on demand qui su Super guida.