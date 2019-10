Padre Anselmo ce la farà? Oggi, in puntata, protagonisti de Il Segreto sono stati Raimundo e Maria, informati da Mauricio delle condizioni di salute dell’uomo. Ma, nell’episodio di questo venerdì 4 ottobre 2019, è successo anche altro: Isaac ha raggiunto Alvaro e lo ha costretto a far fede alla promessa fatta ad Antolina… Ecco la puntata intera di oggi pomeriggio, da rivivere in streaming on demand grazie all’odierno video Mediaset.