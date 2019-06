Vendette, dispetti e rabbia. Nella puntata de Il Segreto di oggi, martedì 11 giugno 2019, Elsa ha provato a convincere Consuelo del fatto che Antolina in realtà si sia buttata da sola per vendicarsi. Intanto, Isaac si è molto indispettito per quanto successo alla moglie, tanto che ha deciso di affrontare Elsa di persona. Qui il video Mediaset con l’odierno intero episodio della soap, da rivedere in streaming on demand.