Le insidie che ritornano? Nella puntata de Il Segreto di oggi, lunedì 29 luglio 2019, Fe è tornata a Puente Viejo, ma i fantasmi del passato non le hanno consentito di voltare pagina definitivamente. Intanto, Dolores si è precipitata da Antolino per il gossip del giorno: Alvaro darà da fare ad Elsa in modo tale che non pensi troppo a Isaac. Rivediamo, allora, il tutto, in streaming on demand, in questo nuovo video Mediaset pubblicato in apertura.