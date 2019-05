Un’altra domenica in compagnia de Il Segreto. Anche questo 26 maggio 2019, infatti, Canale 5 ha trasmesso un’intera puntata dedicata alle vicende di Puente Viejo. Ma quali sono stati i punti di forza del nuovo episodio della soap opera di oggi? Mentre Maria non ha voluto saperne dei consigli di Raimundo, Fernando, invece, ha assunto un investigatore per fare ulteriori indagini sulla morte dei figli di Gonzalo. Rivediamo, allora, il recente appuntamento tv con la soap, in questo nuovo video Mediaset, disponibile in streaming on demand. Qui anche le puntate intere di sabato 25 e venerdì 24 maggio.