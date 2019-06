Spuntano delle stupefacenti anticipazioni de Il Segreto direttamente dalla Spagna. Presto gli spettatori ne vedranno delle belle con Antolina che, dopo essersene andata da Puente Viejo, tornerà per creare scompiglio. Ma questa volta, la perfida biondina dovrà fare i conti con una trappola inaspettata. Vediamo subito che cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera iberica.

Anticipazioni Il Segreto, trame spagnole: Antolina confessa le malefatte

Antolina tornerà a Puente Viejo e si recherà subito dalla sua eterna rivale Elsa. Quest’ultima fingerà di avere un improvviso malore ma la sua ex ancella non l’aiuterà, anzi le confesserà fieramente tutte le malefatte commesse. Si scoprirà che persino i problemi cardiaci della Laguna sono stati causati dalla crudeltà di Antolina la quale ha spinto Alvaro ad avvelenare le pietanze di Elsa!

Dopo aver finalmente ammesso tutte le cattiverie fatte, dalla stanza usciranno le guardie le quali si fionderanno subito a catturare Antolina. Peccato che la perfida biondina riuscirà a scappare e si rifugerà nei pressi di Puente Viejo tenendo sempre d’occhio Elsa e Isaac e vivendo in pessime condizioni.

Carmelo vuole vendicare la morte di Adela

Nelle prossime puntate de Il Segreto, vedremo Prudencio apprendere con estrema delusione che la sua Lola gli ha mentito e tradito per tutto questo tempo. Il fratello di Saul prenderà l’ardua decisione di allontanarla per sempre e crederà fermamente che la sua amata sia in combutta con Donna Francisca. Quest’ultima, intanto, è sospettata della morte di Adela, ma in realtà pare che la responsabilità sia tutta di Fernando. Alla luce di ciò, Carmelo non troverà pace fino a che non avrà vendicato l’omicidio della sua defunta moglie. Quale sarà la verità?

Anticipazioni spagnole de Il Segreto: Maria maltrattata dall’infermiera Dori

Intanto, alla Casona, dopo il terribile incidente che l’ha resa invalida, Maria dovrà intraprendere un percorso di riabilitazione. Ed ecco che i telespettatori de Il Segreto presto conosceranno un nuovo personaggio, l’infermiera Dori Vilches. Maria e Dori non sembreranno andare d’accordo. L’infermiera tratterà la Castaneda in malo modo e applicherà con lei dei metodi alquanto bruschi. Arriverà persino al punto di farla precipitare dalla sedia! Insomma, si prevedono tempi duri per Maria, come se la caverà?