Il Segreto, anticipazioni puntate dal 1 al 5 luglio 2019: la sofferenza di Elsa

Elsa, pure avendo pensato inizialmente di farlo, non se ne andrà da Puente Viejo per prestare aiuto agli ammalati di varicella. Il nuovo dottore Alvaro non sembrerà però darle molta soddisfazione, anzi denigrerà le sue scelte terapeutiche destinate ai contagiati. Matias probabilmente si pentirà di non avere ascoltato le parole della Laguna, Antolina infatti continuerà a sparlare della ex rivale. Ecco tutte le anticipazioni Il Segreto relative alla prima settimana di luglio 2019.

Anticipazioni Il Segreto: La vita di Elsa a Puente Viejo, una vittima senza colpa

Elsa non ha avuto vita facile nella cittadina spagnola, non solo l’amore l’ha fatta soffrire per colpa di una donna pazza. La sua rivale Antolina non finirà di sparlare della Laguna e non sarà la sola a farlo. Ecco le anticipazioni della soap Il Segreto da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 2019.

Lunedì, 1 luglio 2019 – trama puntata

Dalla Spagna a Voi il riassunto dell’episodio relativo alla soap il Segreto, trasmesso alle ore 15.25 da Canale 5 il primo giorno di luglio 2019. Come già sappiamo il dottor Zabaleta ha dato incarico ad un altro medico di curare gli ammalati di varicella nell’ospedale di campagna. Elsa che aveva deciso di lasciare Puente Viejo per allontanarsi dall’amato e non soffrire, ha cambiato idea ed è rimasta a disposizione di chi sta soffrendo.

Il nuovo medico però non nasconderà il suo disprezzo alla Laguna e farà quanto gli è possibile per darle imbarazzo e trarla in difficoltà. Saul nel frattempo non si rassegnerà ad avere perso Julieta poco prima di avere pronunciato le promesse matrimoniali. Prima di salire all’altare la Uriarte è scomparsa, in seguito a una chiamata da parte di una persona misteriosa. Le congetture di donna Consuelo non verranno credute dall’Ortega.

Martedì, 2 luglio 2019 – trama puntata

Il burbero dottor Alvaro si vedrà costretto a tornare sui suoi passi. Egli, pure essendo medico, dovrà dare ragione alle tradizioni dell’epoca. Elsa solleverà gli ammalati dalle loro pene con impacchi e bagni di acqua e bicarbonato. I consigli della ex fidanzata di Isaac daranno effetti benefici sulle piaghe e la sintomatologia dei pazienti.

Mercoledì, 3 luglio 2019 – trama puntata

E’ giunto il momento tanto desiderato da Julieta di salire all’altare. La futura sposa però non si troverà e la nonna Consuelo si a preoccuperà molto. Qualcuno l’ha convocata per parlarle ed ella non si è più vista, dove sarà finita? Matías, nel frattempo, tratterà male Antolina, egli non sopporterà che la maliziosa donna, dopo avere fatto del male alla Laguna sparli di lei, mettendola in cattiva luce davanti a tutti.

Giovedì, 4 luglio 2019 – trama puntata

Saul incolperà il fratello Prudencio della scomparsa dell’amata Julieta. Prudencio e

Mauricio saranno felici di aver fatto cadere nelle loro intriganti strategie Saul, Severo e Carmelo. Tra i due fratelli c’è sempre stata gelosia e Saul, schieratosi dalla parte del Santacruz si era attirato le ire e le vendette della Montenegro e dei suoi complici.

Venerdì, 5 luglio 2019 – trama puntata

Antolina riuscirà a sedurre Isaac, che però si pentirà subito di avere accettato la consolazione da una donna così impegnata ad allontanare la sua ex datrice di lavoro in un modo così disgustoso. La Uriarte purtroppo farà esperienze davvero senza alcuna pietà, rapita e violentata dai Molero.

Che ne sarà di Julieta e della dolce ma tenace Elsa?