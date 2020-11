Le anticipazioni de Il Segreto dal 14 al 20 novembre 2020 ci preannunciano una settimana ricca di suspense a Puente Viejo, in cui avremmo modo di conoscere anche i motivi che hanno portato Donna Francisca ed Isabel ad inscenare la finta morte della marchesa. Le due donne sono infatti rientrate insieme a Puente Viejo, mentre invece ancora non si hanno notizie di Raimundo scomparso ormai da tempo.

Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 14 al 20 novembre 2020

Mauricio è costretto a ricattare il capitano Huertas per costringerlo a collaborare con lui nelle operazioni di ricerca dell’uomo che lavorava per donna Eulalia Castro. Il Guercio, così è soprannominato l’uomo che il sindaco di Puente Viejo sta cercando, è l’unico che potrebbe condurli da Raimundo.

L’avvicinarsi del giorno delle nozze sembra rendere particolarmente agitata Rosa, che inizia anche ad avere delle strane allucinazioni. Queste si fanno ogni giorno più frequenti, fino a quando dopo aver assistito ad una telefonata tra Don Ignacio e Marta la ragazza sembra perdere del tutto la testa. Il suo stato mentale preoccupa molto sia la sua famiglia che Adolfo. A complicare ancor più la situazione poi un brutto incidente nel quale Rosa cade giù dalle scale mentre prova l’abito da sposa. Rosa viene soccorsa da Encarnation e Carolina: la ragazza perde i sensi ma si riprende subito.

Per aiutare Tiburcio Hipolito cerca di corrompere Estefania, inducendola ad allontanarsi dal paese, ma lei torna ben presto a tormentarli. I timori di Don Ignacio riguardo l’improvviso interessamento di Maria Jesus per Pablo erano fondati: la donna è infatti in combutta con Alberto Santos per rovinare definitivamente Solozabal e la sua industria.

Spoiler Il Segreto: dov’è finito Raimundo?

A Puente Viejo cresce la preoccupazione per l’improvvisa sparizione di Raimundo, che ormai da molto tempo non da più notizie. Donna Francisca e Matias sono veramente in pensiero, soprattutto dopo che il capitano Huertas è riuscito a rintracciare il capanno in cui l’uomo era tenuto prigioniero. Alcune tracce sembrano voler indicare che Raimundo sia riuscito a sfuggire ai suoi carcerieri, che però l’hanno inseguito. Se davvero è riuscito a liberarsi perché non ha fatto ritorno a Puente Viejo?

Donna Francisca, stanca di attendere risultati, convoca il capitano Huertas e gli comunica che non solo parteciperà anche lei alle operazioni di ricerca ma assumerà il comando della spedizione.

Riuscirà ad ottenere risultati migliori di quanto non abbia fatto fino a questo momento il capitano Huertas? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di El Secreto de Puente Viejo. Nell’attesa non perdete gli appuntamenti pomeridiani con le nuove puntate de Il Segreto, in onda ogni giorno alle 16,20 su Canale 5. Se ne avete persa qualcuna, oppure volete rivedere un episodio che vi ha particolarmente conquistato potete trovare tutte le repliche streaming a questo link.