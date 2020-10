Le anticipazioni de Il Segreto dal 10 al 16 ottobre 2020 ci svelano che assisteremo ad una settimana in cui il clima a Puente Viejo non sembra certo essere dei migliori. Se da un lato vi è la Marchesa de Los Visos che vorrebbe riuscire a capire se Pablo potrebbe aver diritto ad una futura quota di eredità dopo che Don Ignacio lo ha riconosciuto come figlio legittimo, dall’altro ci sono lo stesso Pablo e Caterina che non riescono a rinunciare ad inseguire il loro sogno d’amore, diventato però impossibile da realizzare ora che i due hanno scoperto di essere in realtà fratello e sorella.

Come se questo non bastasse anche Manuela contribuisce ad alimentare la tensione in casa Solozàbal, indagando per scoprire i motivi che hanno condotto Don Ignacio e la Marchesa de Los Visos ad odiarsi così profondamente. Le cose non vanno certo meglio per le altre due figlie di Don Ignacio: Marta sembra essersi rappacificata con Rosa, ma non riesce a soffocare i sentimenti che prova per Adolfo.

A casa di Adolfo giunge un suo amico, Juan Montalvo, uomo gaudente e spensierato ed il padrone di casa gli presenta la sua fidanzata Rosa. Intanto Marta accetta un nuovo incarico per conto di Mauricio e del Capitano Huertas: porterà dei documenti di estrema importanza al Tenente Grijalbo. Questo però potrebbe mettere in pericolo la sua incolumità.

Matias, Damian ed Alicia riprendono intanto l’attività per il sindacato e sono pronti ad avviare una stamperia. Mentre Matias sembra riavvicinarsi un poco ad Alicia però, la giovane rischia di perdere il suo lavoro negli uffici della miniera. La Marchesa si trova a discutere più volte con Tomas perché vorrebbe allontanare Alicia da li, ma il figlio sembra di tutt’altro avviso. Entrato un po’ in confidenza con la nuova impiegata arriva addirittura a confessarle il suo rimpianto amore per Marcela.

Puente Viejo è in agitazione perché si teme l’arrivo dei manifestanti e la minaccia di una rivolta che preoccupa molto don Filiberto. Fortunatamente la Guardia Civile riesce però a sventare il pericolo e tutti tirano un sospiro di sollievo. Mentre tutti temevano la rivolta Onesimo, ancora una volta, riesce a stancare tutti con una delle sue incredibili e strampalate scoperte.

Improvvisamente Manuela accusa un malore e sviene. Si riprende subito dopo ma Don Ignacio insiste affinché riposi un po’ a causa di una sua vecchia malattia.

Improvvisamente Manuela accusa un malore e sviene. Si riprende subito dopo ma Don Ignacio insiste affinché riposi un po' a causa di una sua vecchia malattia.