Sono al cardiopalma le anticipazioni de Il Segreto dal 25 al 29 novembre. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 assisteremo ad una morte sconvolgente. A perdere la vita darà l’affezionatissima Adela la quale perirà per colpa di Francisca. Quest’ultima, infatti, commetterà un atto a dir poco scioccante. Intanto, Elsa si sottoporrà alla delicata operazione al cuore. Morirà?

Anticipazioni Il Segreto, trame fino al 29 novembre

Lola capirà di essere estremamente innamorata di Prudencio, ma purtroppo non potrà spingersi troppo oltre. Al settimo cielo, l’Ortega presterà la restante somma di denaro a Isaac. In questo modo il falegname potrà sostenere la spesa dell’operazione al cuore di Elsa.

Il fatidico giorno dell’intervento sopraggiungerà inesorabile e la Laguna sarà operata. Tutti saranno in apprensione per le sue condizioni, ma per fortuna le cose andranno a buon fine ed Elsa avrà un ottimo recupero.

Severo verrà a sapere che Francisca lo ha incastrato procurandosi le sue impronte digitali per impostarle sull’ordigno. La Montenegro, intanto, continuerà a portare avanti il suo losco piano per punire il Santacruz. La matrona ordinerà a Mauricio di manomettere l’auto con a bordo Adela e Irene per porre fine alla loro vita. Il braccio sinistro di Francisca contesterà l’operazione ma alla fine si lascerà persuadere.

Spoiler Il Segreto: Adela perde la vita

Purtroppo il terribile incidente avverrà e l’auto con a bordo Irene e Adela finirà in mille pezzi. La moglie di Severo sarà soccorsa prontamente e ne uscirà sana e salva, ma la moglie di Carmelo morirà.

Il giorno dell’ultimo saluto sarà alquanto doloroso, specialmente per lo sconvolto sindaco. Puente Viejo si recherà davanti alla salma della maestra per dirle addio. Carmelo, sospettoso, ordinerà ad un meccanico di effettuare dei controlli all’automobile incidentata per verificare se i freni siano stati manomessi.

Le condizioni di Maria Castaneda saranno sempre le medesime. Fernando le racconterà di come sia tornato a camminare dopo l’aiuto di un valido luminare. Le parole del Mesia accresceranno la speranza della figlia di Emilia la quale si convincerà di poter riprendere le capacità motorie di un tempo. Le sue convinzioni desteranno scetticismo.