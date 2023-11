Il ritorno dello Jedi è il sesto capitolo di Guerre Stellari, una delle saghe cinematografiche di fantascienza più riuscite e famose della storia. Questa pellicola, in verità, accusa un po’ di stanchezza e risulta meno brillante delle precedenti, ma è comunque godibile, anche grazie alla sempre ottima interpretazione degli attori e delle attrici che compongono il nutrito e composito cast. Siete pronti per un altro viaggio nel cosmo? Il ritorno dello Jedi va in in onda su Tv8 nella prima serata di Domenica 26 Novembre: di seguito le curiosità più interessanti da conoscere.

Il ritorno dello Jedi: la trama in breve e il cast

Dopo essere stato cresciuto ed educato dallo Jedi alla saggezza e alla forza interiore, Luke Skywalker diventa una cavaliere a tutti gli effetti e scopre chi è suo padre.

Sensazionale, come al solito, il cast, che annovera, fra gli altri, Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Anthony Daniels, Peter Mayhew, Kenny Baker, Ian McDiarmid, Sebastian Shaw, Michael Carter, Kenneth Colley, Alec Guinness e Michael Pennington.

Le curiosità sul film

Terzo episodio della serie e sesto della saga di Guerre Stellari, Il ritorno dello Jedi è un film di genere fantascienza/azione/avventura diretto da Richard Marquand nel 1983. Di seguito alcune curiosità: