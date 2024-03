“Il Piccolo Principe e i suoi Amici” è pronta a far appassionare tanti giovanissimi, e non solo, alla storia del suo protagonista. La serie televisiva animata è infatti tratta un best seller letto da milioni di persone: il celebre romanzo di Antoine de Saint Exupéry. Vediamo insieme quando vederla in tv.

“Il Piccolo Principe e i suoi Amici”: la serie tratta dal romanzo

‘Il Piccolo Principe’ di Antoine de Saint Exupéry conteneva al suo interno messaggi molti importanti che sono stati tramandati di generazione in generazione. Ora da venerdì 15 marzo 2024 in esclusiva su RaiPlay e dal 25 marzo su Rai Yoyo arriva “IL PICCOLO PRINCIPE E I SUOI AMICI”. Si tratta di una serie televisiva animata che riprende le avventure del protagonista del celebre romanzo ed è prodotta da Method Animation.

RayPlay e Rai Yoyo festeggiano gli 80 anni di un vero capolavoro della letteratura per ragazzi e adulti con questa nuova serie in anteprima assoluta da guardare con tutta la famiglia. ‘Il Piccolo Principe‘ fu infatti pubblicato il 6 aprile 1943 a New York da Reynal & Hitchcock e da allora sono nate diverse versioni. Ma di cosa parla la serie animata tv?

“Il Piccolo Principe sta per iniziare un favoloso viaggio tra le stelle con la sua ciurma,

la Volpe e la Rosa, e con due nuovi amici, Carlotta ed Elia, due bambini del nostro mondo.

Tutti insieme partono a bordo della più brillante e inaspettata delle astronavi, l’asteroide B612 trasformata in Asteroship. Scoprono così l’universo e i suoi abitanti, tra mille avventure. Ogni pianeta è un’occasione per fare nuove amicizie e incontrare nuove culture“.

La serie tratta tematiche attuali

Attraverso la serie animata, che dura 26 episodi, vengono affrontate problematiche nel mondo moderno con insegnamenti importanti per i nostri piccoli:

“Dal cortile della scuola ai confini della galassia, Elia e Carlotta impareranno a risolvere i problemi della loro vita quotidiana affrontando una situazione parallela nell’universo del Piccolo Principe. Del resto, come ci ricorda il romanzo, “le stelle sono illuminate, perché ognuno possa un giorno trovare la sua”.