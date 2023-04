Siete pronti a seguire una nuova puntata de Il Patriarca? La fiction di Canale 5 con protagonista Claudio Amendola, sta calamitando davanti al piccolo schermo un buon numero di spettatori ogni settimana. La storia è quella di Nemo Bandera, un uomo d’affari dedito al narcotraffico che, quando scopre di essere malato di Alzheimer, cerca di capire chi fra i suoi figli, Carlo e Nina, sia il più adatto a prenderne il posto.

Venerdì 28 Aprile va in onda la terza puntata (episodi 5 e 6), sempre in prima serata (inizio ore 21.20 circa): di seguito vi diamo le anticipazioni.

Il Patriarca: anticipazioni terza puntata (episodi 5 e 6) del 28 aprile 2023

La terza puntata de Il Patriarca comprende gli episodi 5 e 6 (su un totale di 12 suddivisi in 6 puntate): ecco gli spoiler.

Il fatto che Nemo affidi sempre maggiori responsabilità a Malcom, rende geloso il figlio Mario. Elisa si candida a sindaco e si schiera contro la famiglia Bandera. Intanto Nemo, che non ha mai abbandonato gli affari loschi e che, anzi, grazie soprattutto ad essi ha fatto crescere la sua azienda, per risollevarne le sorti ora che è in difficoltà, fa arrivare un altro carico di droga, ma si ripromette che sia l’ultimo. Sarà davvero così? Lara infine, trova lavoro in una fabbrica che Mario fa chiudere.

Il cast della fiction Il Patriarca

Il Patriarca si avvale di un cast ricco di volti noti ed amati dal pubblico italiano. Oltre a Claudio Amendola nel ruolo del protagonista Nemo Bandera, troviamo anche, fra gli altri, Antonia Liskova (Serena Bandera), Primo Reggiani (Monterosso), Raniero Monaco di Lapio (Mario Rizzi), Giulia Bevilacqua (Elisa), Carmine Buschini (Carlo Bandera) e Nava Leoni (Lara).

Dove rivedere la fiction in streaming

Vi ricordiamo inoltre, che potete vedere la serie tv, oltre che nella prima serata del Venerdì su Canale 5, anche in streaming sulla piattaforma gratuita di Mediaset Infinity.