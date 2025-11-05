La decima stagione Il Paradiso delle Signore prosegue con il suo consueto appuntamento pomeridiano su Rai Uno. Nelle prossime puntate al centro dei riflettori troveremo Rosa e Adelaide, protagoniste di un confronto senza esclusione di colpi. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi in onda dal 10 al 14 novembre sul primo canale Rai.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide e Rosa si incontrano

Un incontro fortuito al Circolo tra Rosa e Adelaide da origine a un confronto senza esclusione di colpi. Accantonato il dolo per l’annullamento delle nozze con Marcello, la contessa fa ritorno nel locale, più affascinante e sicura che mai. La donna riallaccia anche i rapporti con una sua vecchia conoscenza, alla quale chiede di indagare sul passato di Rosa. Nel frattempo un celebre critico letterario esprime il suo desiderio di intervistare proprio la Camilli.

La situazione rischia però di precipitare quando Rosa fa il suo ingresso al Circolo: tra le due donne la tensione è palpabile, e la contessa aggredisce verbalmente la rivale, riservandole parole durissime. Dopo questo incontro/scontro, la nuova compagna di Marcello si convince di aver superato i problemi, ignara che in realtà la contessa ha in mente un piano per rovinarla.

Il Paradiso delle Signore, spoiler al 14 novembre

Enrico confessa a Marta la verità su quanto accaduto con Di Meo.

Nel frattempo Irene indaga, per capire se tra Johnny e Barbara vi fosse già qualcosa, prima che quest’ultima iniziasse a lavorare al Paradiso.

Marina Vali torna nel capoluogo lombardo, portando alle Veneri un dono speciale.

Agata e Mimmo tornano a Milano nelle prossime puntate Il Paradiso 10

Mentre da Firenze arrivano notizie sull’operato degli Angeli del Fango, Marta è preoccupata per Enrico e chiede a Umberto di aiutarla ad avere sue notizie.

Agata e Mimmo fanno finalmente ritorno a Milano, e raccontano la loro esperienza tra i volontari che hanno dato una mano per rimediare ai danni dell’alluvione di Firenze. Johnny invece decide di trattenersi ancora un po’ nelle zone alluvionate.

Mentre questa nuova esperienza sembra aver avvicinato ancora di più Agata e Mimmo, Enrico prende una decisione clamorosa e irrevocabile nei confronti di Di Meo: il giovane rifiuta di sottostare al suo ricatto!

News Il Paradiso delle Signore

Al Paradiso tutto lo staff è impegnato nell’organizzazione dell’evento che vedrà il lancio del nuovo disco di Marina. “Quello che non so dirti” è il titolo del brano che viene presentato nel corso di una serata benefica a favore delle aree colpite dall’alluvione.

Anche la collezione natalizia impegna un po’ tutti, e Botteri sa che può contare sull’apporto di Fulvio, che si mette in contatto con un vecchio amico, Giorgio Perich.

Irene legge la lettera della zia e si interroga sulle caratteristiche della persona adatta a lei, mentre Caterina sembra essere riuscita a trovare per lei il partner ideale. Tutti i dubbi della ragazza sembrano però dissiparsi quando a Milano arriva Perich. Giorgio riesce a conquistare Irene, che ne è visibilmente attratta. Tutto sembra andare per il verso giusto, finché un piccolo incidente non provoca l’imbarazzo di Irene, che a quel punto si convince che quella relazione non possa avere futuro.

Cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Odile scopre che sua madre intende vendicarsi su Rosa, e cerca di dissuaderla dal portare a termine i suoi progetti. Vedendo che sua madre non è disposta a retrocedere, la ragazza pensa di mettere in guardia Rosa. Le parla e le rivela i piani di Adelaide, invitandola a lasciare il Paradiso Donna. Marcello però interviene e – dopo averla convinta a restare – affronta Adelaide personalmente.

Roberto ringrazia Fulvio per aver aiutato Botteri: la collezione è finalmente pronta e lui è veramente orgoglioso del risultato ottenuto.

Novità anche in casa Puglisi, con Concetta e Ciro che vengono informati dalla figlia Agata della sua love story con Mimmo. La notizia della nuova coppia si diffonde in fretta.