Nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore dovremo dire addio a uno dei protagonisti, che lascerà Milano. Non si tratta – come molti potrebbero immaginare – di Matteo Portelli. Ma allora chi è? Continua a leggere per scoprire di più.

Matteo ci ripensa e rimane al Paradiso

L’intenzione di Matteo di lasciare il grande magazzino milanese e trasferirsi in un’altra città, aveva fatto tremare i fans della soap di Rai Uno. Il magazziniere aveva infatti espresso il desiderio di lasciare il capoluogo lombardo e voltare pagina, dopo l’addio di Maria Puglisi e la consapevolezza che Marcello non lo avrebbe mai perdonato per il tradimento con l’affare Hofer. Dovremmo davvero dire addio a Portelli nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore?

Stando a quanto riportato dagli spoiler gli appassionati delle vicende del grande magazzino milanese potranno tirare un sospiro di sollievo: Matteo ci ripenserà e deciderà di restare a Milano. Non se la sentirà infatti di abbandonare la città che gli ha permesso di riabbracciare suo fratello Marcello.

Il Paradiso delle Signore: chi lascerà il cast nelle prossime puntate?

Tuttavia ci sono molti rumors che sostengono che ben presto dovremmo dire “addio” a uno dei protagonisti dell’amata soap. Se non è Matteo, di chi si tratta? A lasciare il cast della serie tv sarà Armando, il capo magazziniere.

Il motivo? Stando a quanto riportato sui social dall’attore che lo interpreta – Pietro Genuardi – si tratterà di un’assenza “forzata” dovuta a gravi problemi di salute. L’attore romano, in un post su facebook, ha reso noto che soffre di una patologia del sangue che dovrà essere trattata con un lunghissimo periodo di cure e poi con un trapianto di midollo.

Ovviamente facciamo a Pietro Genuardi i nostri più sentiti auguri per una completa guarigione, e ci auguriamo di ritrovarlo presto nel ruolo di capo magazziniere a Il Paradiso.