Cosa accadrà negli episodi settimanali de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai Uno dal 14 al 18 settembre? La serie TV ambientata nel grande magazzino milanese inaugura la seconda settimana di programmazione dell’undicesima stagione con molti colpi di scena. Saranno molte le situazioni che rischieranno di craere forti tensioni: una nuova proposta lavorativa a Mimmo lo porterà a temere di fare uno sgarbo a Ciro, ed Elisa sarà costretta a richiamare Irene, sempre più incline ad assumere attggiamenti da capocommessa. Ma sarà a villa Guarnieri che si svolgeranno i confronti più tesi, con Odile e Marta pronte ad affrontare insieme Adelaide e Umberto. Scopriamo insieme cosa ci attende.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore al 18 settembre

Sarà un momento davvero delicato per Mimmo, chiamato a prendere una decisione allettante e, al tempo stesso, difficile. La storyline prenderà il via nel momento in cui al ragazzo verrà fatta una proposta di lavoro interessante. Se da un lato accettarla potrebbe portarlo a compiere un importante passo in avanti nella propria carriera, dall’altro ci sarà il pericolo di ferire Ciro.

Il pensiero di tradire la fiducia dell’uomo, e procurargli un grosso dispiacere, getteranno un po’ d’ombra sulla felicità per la proposta ricevuta. Ed ecco che una grossa opportunità si trasformerà per Mimmo in un dilemma personale: accetterà il cambiamento o rinuncerà a questa allettante occasione, nel timore di ferire Ciro?

News IPDS: anticipazioni settimanali

Clima estremamente teso anche all’interno del grande magazzino, dove l’atteggiamento di Irene rischierà di provocare nuove tensioni. La giovane Puglisi – rientrata da poco dal suo viaggio con Johnny – si atteggerà a nuova capocommessa, costringendo più volte Elisa a richiamarla.

Irene mostrerà infatti un atteggiamento autoritario nei confronti delle colleghe, e tenderà ad assumere iniziative e atteggiamenti che provocheranno non pochi malumori. Elisa proverà a intervenire, facendole notare i limiti del suo ruolo, e questo porterà inevitabilmente a un confronto ricco di tensione. Il rapporto lavorativo tra le due sarà uno degli elementi da seguire con grande attenzione negli episodi IPDS in onda dal 14 al 18 settembre.

Cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Se la situazione tra Ciro e Mimmo e le tensioni tra Irene ed Elisa promettono di tenerci con il fiato sospeso, le vicende all’interno di villa Guarnieri non saranno certo da meno. Parallelamente alle due storyline cariche di tensione infatti, un’altra vicenda sarà destinata a farsi strada nelle trame Il Paradiso della prossima settimana.

Le recenti scoperte emerse nelle scorse puntate avranno segnato definitivamente gli equilibri della famiglia, e la situazione non potrà che peggiorare quando Odile e Marta – consapevoli del fatto che unite avranno maggiore forza – decideranno di affrontare insieme Adelaide e Umberto. Un confronto inevitabile, visto che nessuna delle due ragazze sembrerà più disposta a fare finta di nulla davanti a quanto avranno scoperto, ma che potrebbe destabilizzare completamente i rapporti a villa Guarnieri. Si arriverà a un chiarimento oppure la frattura tra i protagonisti diventerà irrecuperabile? Per il momento possiamo solo anticiparvi che le conseguenze avranno forti ripercussioni su tutti, e consigliarvi di non perdervi neppure un episodio IPDS in onda dal 14 al 18 settembre su Rai Uno.