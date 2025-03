Cosa ci riservano le puntate settimanali Il Paradiso delle Signore in onda dal 31 marzo al 4 aprile? La soap “regina” del daytime di Rai Uno è pronta a regalarci nuovi colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Adelaide, che dopo aver preso la sua decisione si preparerà a lasciare di nuovo villa Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 4 aprile 2025

Adelaide ha preso la sua decisione sull’intervento, ma Umberto cerca di farle cambiare idea, chiedendo aiuto anche a Marta e Odile.

La contessa si prepara a partire, o per meglio dire a ripartire, ma prima di lasciare di nuovo villa Guarnieri fa un regalo alla figlia e si assicura che Enrico si prenda cura di Marta.

Atmosfera elettrizzante nelle prossime puntate del Paradiso

L’atmosfera nel grande magazzino milanese è elettrizzante, l’attesa per il lancio della nuova collezione è palpabile e la scelta della modella che la rappresenterà è al centro di tutte le conversazioni.

L’entusiasmo è alle stelle, con tutti i dipendenti coinvolti nell’organizzazione dell’evento, pronti a dare il massimo per rendere il lancio un successo memorabile.

Spoiler Il Paradiso: il dilemma di Rosa

Rosa si trova in una situazione complicata, divisa tra le richieste di Roberto per il Paradiso Market e la nuova offerta di Tancredi, che le crea non pochi dilemmi. In questo contesto di incertezza, Rosa si trova anche a dover cercare una nuova sistemazione abitativa. Fortunatamente, Irene le propone una soluzione, offrendole un’alternativa che potrebbe risolvere il suo problema.

Rosa accetta la proposta di Irene di trasferirsi da lei e Delia, e comunica la sua decisione a Marcello. Mentre lei è felice dopo essersi trasferita dalle colleghe, Barbieri sente la sua mancanza. Neppure il finto atteggiamento distaccato che il ragazzo assume con il fratello serve a mascherare i suoi sentimenti.

Cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Tancredi e Giulia, alla Galleria Milano Moda, elaborano un piano per coinvolgere Rita in una nuova vendetta contro Botteri. L’obiettivo è utilizzare Rita come strumento per danneggiare di nuovo Botteri, sfruttando le sue debolezze o il suo legame con lui.

Delia si confida con le amiche, rivelando i suoi veri sentimenti per Botteri. Nel frattempo, la redazione è animata da una discussione accesa riguardo al tema e alla testimonial del nuovo servizio fotografico.

Matteo e Odile sono sempre più vicini. I due incontrano il noto produttore cinematografico Guido Castelli, che rimane particolarmente colpito dalla personalità e dal fascino della ragazza, manifestando un interesse che potrebbe avere risvolti inaspettati per il suo futuro.