Cosa accadrà nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore in onda dal 22 al 25 aprile? La soap “regina” del daytime di Rai Uno si presenta in versione “ridotta” visto che salterà gli appuntamenti di lunedì 21 aprile (Pasquetta) e di venerdì 25 aprile (Festa della Liberazione). Tuttavia – sebbene ci attenda una settimana con soli tre episodi – la serie tv targata Rai è pronta a regalarci nuovi colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Rita, la cui posizione si farà sempre più delicata.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 24 aprile 2025

I problemi per Rita inizieranno nel momento in cui le veneri scopriranno che non è mai stata assunta da Alitalia. Irene informerà Roberto e Marcello di quanto hanno scoperto, poi incontrerà Lucia Giorgi. Parlando con la capocommessa della GMM, la Cipriani si insospettirà ancora di più.

La situazione per Rita si complicherà ulteriormente nel momento in cui Odile avrà modo di ascoltare una conversazione tra Lucia Giorgi e Giulia Furlan. Le due donne parleranno proprio della Marengo.

Nel frattempo Marcello organizzerà un piano per capire se sia stata davvero Rita a dare il bozzetto dell’abito iconico di Botteri alla GMM.

Tensioni tra Carmelo e Mimmo nelle prossime puntate Il Paradiso

Carmelo Burgio deciderà di fare una sorpresa a Mimmo, e si recherà a trovarlo in commissariato. Solo grazie alla complicità di un collega il poliziotto riuscirà a nascondere al padre la verità sulla sua sospensione. Pericolo scampato? Tutt’altro.

Proprio quando Burgio si preparerà a lasciare Milano, sarà lo stesso Mimmo a confessargli la verità. L’uomo la prenderà piuttosto male, e imporrà al figlio di chiedere il trasferimento in Sicilia.

Questo ultimatum non piacerà affatto ad Agata, che sarà turbata dall’idea che Mimmo possa davvero lasciare il capoluogo lombardo. Tuttavia il giovane prenderà una decisione definitiva sul suo futuro e affronterà il padre.

Spoiler Il Paradiso: Salvo preoccupato, Botteri perplesso

La gravidanza di Elvira le provocherà una stanchezza all’apparenza inspiegabile, e Salvo finirà per preoccuparsi.

Botteri invece non riuscirà a mantenere l’impegno preso con Delia, e non si presenterà all’appuntamento di Pasquetta con la giovane. Tutto ciò finirà per spingerlo a riflettere sui problemi legati a una loro possibile frequentazione. A dissiparli ci penserà Concetta, che consiglierà a Botteri di fare un passo avanti con Delia.

Cos’altro accadrà nella soap di Rai Uno?

Marta parlerà apertamente con Enrico e gli rivelerà che non può avere figli. In seguito la donna deciderà di confidarsi a cuore aperto anche con Anita, e le due donne riusciranno a recuperare il loro rapporto.

Matteo chiederà a Odile spiegazioni sul suo rapporto con Guido. Tra di loro continuerà ad aleggiare un sentimento confuso.

Adelaide seguirà il consiglio di Tancredi, e accetterà di farsi intervistare da Rosa, mettendo in difficoltà la giornalista nel momento in cui la Contessa parlerà della sua relazione con Marcello.

Per Enrico si prospetterà un periodo ad alta tensione: i criminali che gli staranno dando la caccia scopriranno infatti dove abita Marta.