Il Paradiso delle Signore 9 si ferma oggi, lunedì 21 aprile giorno di Pasquetta. Il cambio di programmazione Rai ha messo in pausa anche le vicende dello sceneggiato ambientato a Milano, che infatti oggi non sarà trasmesso.

Il Paradiso delle Signore non in onda oggi, 21 aprile

La nona stagione della soap opera di Rai Uno sta ormai per giungere al termine, e nel corso della penultima settimana di programmazione lo sceneggiato ambientato a Milano subirà un cambio di programmazione.

Come già anticipato infatti, Il Paradiso delle Signore oggi non andrà in onda. I motivi sono da ricercare nella decisione dei vertici Rai, che hanno pensato di consentire ai tantissimi fans della serie TV italiana di trascorrere la giornata di festa in compagnia di parenti e amici, senza perdersi neppure un appuntamento con la soap, che ormai è giunta alle sue battute finali.

Al suo posto sarà trasmesso uno speciale de La Volta Buona, il talk show di Rai Uno condotto da Caterina Balivo che prenderà il via – come di consueto – alle 14:05 e ci terrà compagnia fino alle 16:55, quando la linea passerà prima al Tg1 e poi al programma di Alberto Mtano La Vita in diretta.

Il Paradiso delle Signore, quando torna in TV?

Quando ritroveremo ad attenderci Il Paradiso delle Signore su Rai1? I fans della serie tv ambientata nel capoluogo lombardo possono stare tranquilli e godersi questa giornata di festa in compagnia di amici e parenti. Dopo Pasquetta – giorno tipicamente dedicato alle gite fuori porta – IPDS tornerà sui nostri teleschermi domani, martedì 22 aprile nel consueto slot pomeridiano. Ma attenzione, perché all’orizzonte si profila un nuovo stop per la soap italiana.

Doppio stop settimanale per la soap IPDS

Nel corso della settimana è previsto un doppio stop per la serie tv Il Paradiso delle Signore, che – dopo essersi assentata per Pasquetta – salterà l’appuntamento con i fans anche venerdì 25 aprile.