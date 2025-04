Sarà una settimana decisamente insolita per i fans della soap Il Paradiso delle Signore. Dopo lo stop di Pasquetta, la serie tv di Rai Uno si ferma anche oggi, venerdì 25 aprile. Continua a leggere per scoprire i motivi.

Il Paradiso delle Signore si ferma il 25 aprile

La programmazione Rai Uno per la Festa della Liberazione ha subito diverse modifiche, che hanno riguardato anche la soap IPDS. La serie che racconta le vicende del grande magazzino milanese è stata sospesa nella giornata festiva.

La decisione dei vertici Rai è dovuta al fatto che, con l’arrivo delle temperature miti, saranno molti gli italiani che decideranno di trascorrere questo lungo ponte d’aprile fuori casa. In un momento in cui le vicende della soap si avviano verso il gran finale di stagione, i vertici della TV di Stato non hanno voluto penalizzare coloro che decideranno di trascorrere quest’ultimo fine settimana di aprile fuori casa, e hanno quindi deciso di mettere in pausa la soap.

Sospeso Il Paradiso delle Signore: cosa vedremo al suo posto?

La televisione di Stato ha pensato anche a coloro che trascorreranno il lungo ponte a casa, con una programmazione davvero ricca. Colro che si collegheranno a Rai Uno oggi, lunedì 25 aprile alle 16:00 circa (slot orario solitamente occupato dalla serie tv italiana) troveranno ad attenderli Caterina Balivo, alla guida del talk show “La volta buona”. Come già accaduto lo scorso 21 aprile infatti, anche per oggi la Rai ha pensato di offrire ai telespettatori un maxi appuntamento con il programma che svela aneddoti e anteprime su vip e programmi tv.

La volta buona prenderà infatti il via alle 14:05 e ci terrà compagnia fino alle 16:53 circa, quando la linea passerà a Che tempo che fa, seguito dal Tg1 e da La vita in diretta.

Il Paradiso delle Signore, quando tornerà in TV?

Non è ancora arrivato il momento di “salutare” Matilde, Umberto & Co. per la consueta pausa estiva, e IPDS tornerà sui nostri teleschermi la prossima settimana. Dopo la giornata festiva infatti, la soap si fermerà come di consueto nel weekend per riprendere il suo spazio nel pomeriggio di Rai Uno lunedì 28 aprile.