Sarà un inizio settimana amaro per i fans de Il Paradiso delle Signore: la soap di Rai 1 risulta infatti sospesa per la giornata di lunedì 9 novembre. Quali sono i motivi che hanno portato alla cancellazione IPDS e quando tornerà in tv la serie ambientata nel grande magazzino milanese?

Il Paradiso delle Signore sospeso: salta l’appuntamento su Rai 1 con la soap italiana

Non ci saranno le vicende di Adelaide, Umberto e Odile a tenerci compagnia in questo inizio settimana: la serie tv pomeridiana Il Paradiso delle signore domani – lunedì 9 novembre – non sarà trasmessa.

La decisione arrivata dai vertici di Viale Mazzini è scaturita dall’esigenza di lasciare spazio – sul primo canale Rai – alla Santa Messa a Buenos Aires (Argentina) presieduta da Papa Leone XIV. Uno speciale Tg1, con la telecronaca di Ignazio Ingrao e Stefania Battistini, seguirà l’intero evento.

Al termine, la programmazione Rai riprenderà il consueto palinsesto, con il Tg1 delle 17:00 e – a seguire – il programma di attualità “La vita in diretta” condotto da Alberto Matano.

IPDS, quando torna in TV?

Come anticipato, si tratterà solo di uno stop temporaneo, e i fans della serie tv ambientata nel grande magazzino milanese potranno ritrovare i loro beniamini ad attenderli già dopodomani, martedì 10 novembre.

L’appuntamento si presenta ricco di colpi di scena, e nella prossima puntata Il Paradiso assisteremo a una concessione “speciale” che Elisa farà a Mirella. Il compleanno di quest’ultima si avvicina e lei e le Veneri si accordano per farle una festa a sorpresa. Ciro e Concetta non sono molto contenti dell’arrivo di Carmine a Milano, Lia, invece, invita il padre a casa, ma la cena dai Puglisi non va nel migliore dei modi.

Il Paradiso, puntata straordinaria: quando sarà recuperato l’episodio su Rai 1?

Lo stop previsto per oggi – lunedì 9 novembre – non comporterà alcun taglio agli episodi della stagione. La puntata saltata verrà infatti recuperata in via del tutto straordinaria sabato 14 novembre alle 15:10.

Il recupero in una collocazione decisamente eccezionale rispetto alla programmazione ordinaria della soap consentirà alla soap di Rai 1 di mantenere invariata la continuità delle vicende che animano in questi giorni la vita dei personaggi principali.

Come sempre accade, il nuovo episodio sarà anche reso disponibile su RaiPlay subito dopo la messa in onda.