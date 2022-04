Il Paradiso delle Signore – come certamente saprete – chiude i battenti venerdì 29 aprile 2022. La sesta stagione è giunta al termine e l’appassionante soap di Rai1 torna a settembre con la settima stagione. Tuttavia, se in un primo momento si era pensato che subito dopo il Paradiso delle Signore andasse in onda una nuova soap spagnola, “Seis Hermanas/Sei Sorelle”, ora il palinsesto della Rai è cambiato. Vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

Il Paradiso delle signore: la prima stagione con Giuseppe Zeno torna dal 2 maggio, sei sorelle slitta a fine mese

Il palinsesto del daytime di Rai1 del mese di maggio è letteralmente cambiato: la telenovela spagnola “Seis Hermanas” che doveva prendere il via il prossimo 2 maggio, slitterà al 30 maggio. Al suo posto, l’ammiraglia Rai ripropone la prima stagione de Il Paradiso delle Signore, con Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi, quando l’emissione non era daily ma in prima serata con cadenza settimanale.

Per cui, le aficionadas della soap che hanno amato moltissimo la storia d’amore tra Pietro Mori (Giuseppe Zeno) e Teresina Iorio (Giusy Buscemi) potranno rivedere nel pomeriggio di Rai 1 la storica prima stagione.

La prima stagione de il Paradiso delle Signore: la trama

Vi rinfreschiamo un po’ la memoria, perché la prima stagione della soap targata Aurora Tv risale al 2015. Al centro del racconto l’affascinante imprenditore Pietro Mori – a cui presta il volto Giuseppe Zeno – direttore del magazzino più bello di Milano, Il Paradiso delle Signore. Un uomo navigato dal passato nebuloso e poco chiaro. Pietro è un uomo schivo e dedito al lavoro.

La sua vita viene letteralmente stravolta dall’uragano Teresa Iorio – interpretata da Giusy Buscemi -, una giovanissima siciliana che arriva a Milano piena di sogni e speranza per un futuro migliore. I due dapprima si detestano poi piano piano invece si innamorano perdutamente.

Nella loro storia si inserisce, Vittorio Conti amico di Mori nonché brillante pubblicitario del Paradiso. Conti si innamora quasi subito di Teresa e per un certo periodo Teresa lo ricambia, poi l’amore per Petro sboccia come un fiore.

Inutile dire che incontreranno moltissime difficoltà nel coronare il loro sogno d’amore ma alla fine… No non vi sveliamo come finisce, per chi non lo avesse ancora visto!

Ricordate dunque, il Paradiso delle Signore, prima stagione con Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi torna nel pomeriggio di Rai 1 da lunedì 2 maggio. Mentre la soap spagnola, Seis Hermanas/ Sei Sorelle andrà in onda da lunedì 30 maggio 2022.

