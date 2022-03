In arrivo tra la primavera e l’estate 2022 una nuova soap spagnola su Rai1. La soap si intitola “Seis Hermanas”, che in italiano è “Sei sorelle”. Con buone probabilità la messa in onda è fissata per gli inizi di maggio, o comunque subito dopo il finale di stagione de Il Paradiso delle Signore, quando la serie tv andrà in vacanza per poi tornare a settembre con la settima stagione.

“Seis Hermanas” nel pomeriggio di Rai 1 subito dopo il Paradiso delle Signore

La Rai ha dunque acquistato i diritti di questa nuova soap spagnola che andrà in onda per tutto il periodo estivo. La vicenda si svolge tra il 1913 e il 1917 e racconta la storia delle sorelle Silva: Adela, Blanca, Diana, Francisca, Celia ed Elisa.

Il pubblico sarà felice di sapere che farà parte del cast Álex Gadea, uno dei principali protagonisti de Il Segreto – nel ruolo di Tristàn – che in Italia ha avuto un successo strepitoso. La Rai dunque cerca di bissare il successo ottenuto da “Il Segreto” e non solo, proponendo una soap in costume andata in onda dal 2015 al 2017 in Spagna.

Infatti è noto che Mediaset con l’importazione di soap spagnole e ultimamente turche, si assicura un successo di ascolti concreti. Evidentemente, la voglia di evasione e della favola a tutti i costi, è qualcosa che coinvolge il pubblico che predilige questo genere di prodotto, che sembrava ormai obsoleto. Negli anni Ottanta infatti le telenovelas ebbero un periodo di massimo splendore e gli ascolti erano alle stelle per poi calare negli anni successivi.

Ma tornando alla nostra soap, Sei Sorelle, prenderà il posto de Il Paradiso delle Signore che andrà in vacanza per la consueta pausa estiva per poi tornare a settembre con la settima stagione. Il Paradiso delle Signore ha un ottimo successo, circa il 20% di share per cui l’idea di proporre un’altra soap è sicuramente ottima. Il pubblico sicuramente si affezionerà alle protagoniste e alla storia.

La Trama e il cast di Seis Hermanas (Sei Sorelle) in arrivo su Rai1

La serie, è in costume: è ambientata a Madrid dal 1913 al 1917 e racconta la storia delle sorelle Silva: Adela, Blanca, Diana, Francisca, Celia ed Elisa. Le sorelle, alla morte del padre, Don Fernando ereditano la fabbrica tessile di famiglia che provvedono a dirigere. Ovviamente le difficoltà sono tante così come gli ostacoli e gli intrighi, tipici della soap.

La società tipicamente maschilista – in cui le donne non hanno nessun diritto – non vedeva certo di buon occhio la direzione delle sei sorelle. Le donne erano sottomesse al volere degli uomini, quindi la loro intraprendenza disturba non poco. La storia della famiglia Silva, si intreccia con le vicende dei loro dipendenti e le relative famiglie. La famiglia Loygorri, composta dalla matriarca Dolores e dai figli Cristóbal e Rodolfo, sono i co-protagonisti della soap. Rodolfo infatti è il promesso sposo di Blanca. Nel Cast della soap troviamo oltre ad Alex Gadea che presta il volto a Cristóbal Loygorri del Amo i seguenti attori:

Adela Silva Torrealba vedova Rivera e Saez interpretata da Celia Freijeiro,

Francisca Silva Torrealba de Civantos interpretata da María Castro,

Blanca Silva Torrealba de Loygorri interpretata da Mariona Tena,

Diana Silva Torrealba de Montaner interpretata da Marta Larralde,

Celia Silva Torrealba interpretata da Candela Serrat,

Elisa Silva Torrealba interpretata da Carla Díaz,

Salvador Montaner interpretato da Álex Adrover,

Rodolfo Loygorri del Amo interpretato da Fernando Andina,

María de las Mercedes “Merceditas” Oviedo de Ferreiro interpretata da Nuncy Valcárcel ,

, Benjamín Fuentes interpretato da Joaquín Climent ,

, Gabriel Gutiérrez Rivera interpretato da Ricard Sales ,

, Enrique Gutiérrez interpretato da Pep Antón Muñoz,

Antonia Rivera de Gutiérrez interpretata da Llum Barrera,

Germán Rivera interpretato da Oriol Tarrasón.

E moltissimi altri ancora. Sarebbe lungo elencarli tutti tra protagonisti principali e secondari. Sei sorelle (Seis hermanas) è prodotta da TVE in collaborazione con Bambú Producciones. La serie è composta di un’unica stagione con 489 puntate della durata di un’ora ciascuna.