La soap Il Paradiso delle Signore, che tiene compagnia tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì su Rai 1, alla fine di aprile 2022 chiude i battenti per tornare a settembre con la settima stagione . Ma quali personaggi ritroveremo nella nuova stagione e a quali invece dovremo dire addio? Scopriamolo assieme da queste colonne cercando di fare il punto sulla soap di Aurora tv prodotta da Giannandrea Pecorelli.

Il Paradiso delle Signore: quali personaggi ritroveremo nella settima stagione della soap?

Le Anticipazioni in merito ai beniamini della soap che ogni pomeriggio registra ottimi ascolti toccando punte dal 18 al 21% di share, indicano che Vittorio Conti interpretato da Alessandro Tersigni e Umberto Guarnieri a cui presta il volto Roberto Farnesi, sono pronti a tornare nella soap di Rai1 dal momento che sono stati riconfermati.

A darne notizia attraverso una intervista è stato proprio Tersigni che ha reso noto e confermato la sua presenza nella settima stagione della fiction tv. Cosi come Roberto Farnesi che ne ha dato conferma sui social. Ma anche la Rai ha annunciato tramite la comunicazione dei palinsesti 2022/2023 che la soap di Rai1, sarà interrotta solo nel periodo estivo per poi tornare a settembre con nuove storie, nuove dinamiche, nuovi racconti e la continuazione dei vecchi che piacciono tanto al pubblico di Rai1.

Tersigni nell’intervista ha aggiunto che le riprese della settima stagione de Il Paradiso delle Signore riprenderanno nel mese di maggio 2022, quando noi in tv vedremo una nuova soap di matrice spagnola che si intitola Seis Hermans/Sei Sorelle.

Il Paradiso delle Signore: Vittorio e Umberto confermati per la Settima stagione. Chi lascerà la soap?

Ma se Vittorio Conti e Umberto Guarnieri sono stati confermati e li ritroveremo nella settima stagione, chi saranno invece i personaggi a cui dovremo dire addio? Pare che la contessa di Adelaide di Sant’Erasmo interpretata magistralmente da Vanessa Gravina ritornerà più agguerrita che mai, meditando vendetta contro Umberto che le ha preferito Flora Gentile.

Salvatore Amato e Stefania Colombo lasciano Il Paradiso delle Signore?

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore si concluderà con il matrimonio tra Anna Imbriani e Salvatore Amato. Il giovane barista siciliano dopo la grande delusione d’amore causatagli da Gabriella Rossi ha finalmente trovato l’amore. L’attore che lo interpreta, il simpaticissimo Emanuel Caserio ha prestato il volto a Salvatore Amato sin dalla primissima stagione. Pare che nella settima stagione questo personaggio non sarà più presente, così come la dolcissima Stefania a cui presta il volto Grace Ambrose.

Sarà veramente così? Perché se da una parte abbiamo la certezza di chi è stato confermato, dall’altra non c’è invece nessuna conferma o smentita su chi lascerà la soap. Tuttavia, attraverso lo storytelling del racconto è facilmente intuibile che dopo un matrimonio, i personaggi escano dalla soap come è accaduto per l’altro fratello Antonio Amato che sposando la sua amata Elena si è traferito a Torino, uscendo dalla serie tv.

Tuttavia, dalle pagine di Sorrisi, l’attrice Giulia Vecchio, che nella soap presta il volto ad Anna Imbriani, rivela:

“Anna vorrà andare in Sicilia per conoscere la terra incantevole da cui proviene la famiglia di Salvatore. Mentre quest’ultimo vorrebbe andare a Venezia”

Insomma primi battibecchi dopo sposati fanno sperare che la coppia non lascerà la soap ma sarà presente anche nella settima stagione. Anche Stefania Colombo interpretata da Grace Ambrose potrebbe uscire dalla soap per inseguire il suo sogno di diventare giornalista e quindi trasferirsi in un’altra città che le offra più possibilità di realizzazione.

Ad ogni modo ci piace pensare che il lieto fino tra Marco e Stefania, fortemente voluto dai fans non rappresenti però l’uscita dalla soap di questa neo coppia amatissima dal pubblico. Poi ora che Stefania ha ritrovato la mamma Gloria, sarebbe un peccato non approfondire il loro rapporto. Staremo a vedere.