Cambio palinsesto Rai previsto oggi, lunedì 24 novembre, interessa anche la messa in onda de Il Paradiso delle Signore. Perché i vertici della tv di Stato hanno deciso di modificare la messa in onda della soap e a che ora saranno trasmessi i nuovi episodi inediti?

Nuovo orario per Il Paradiso delle Signore

A che ora va in onda oggi Il Paradiso delle Signore? I fans che non vogliono perdersi l’episodio di oggi, lunedì 24 novembre, dovranno collegarsi a Rai Uno alle 15:00 anziché alle 16:00. La serie tv ambientata nel più celebre magazzino milanese infatti, anticiperà la messa in onda di un’ora rispetto alla consueta programmazione.

Cambio palinsesto Rai 1, i motivi

Perché oggi IPDS cambia orario? Iniziamo con il dire che non sarà solo la serie tv italiana a modificare il proprio orario.

La necessità di dare spazio all’informazione, con un TG1 Speciale dedicato alle elezioni regionali di Campania, Puglia e Veneto, ha spinto i vertici della rete di Stato a modificare un po’ il palinsesto. Nel dettaglio a subire modifiche saranno “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo, e Il Paradiso. Il primo andrà in onda in forma ridotta (dalle 14:05 alle 15:00), mentre la serie tv ambientata nel grande magazzino milanese anticiperà di un’ora, iniziando alle 15:00 anziché alle 16:00.

A partire dalle 15:50, come anticipato, su Rai Uno andrà in onda lo speciale del Tg1. Nessun cambiamento è previsto invece per La vita in diretta, il programma di attualità, cronaca e spettacolo condotto da Alberto Matano, che andrà in onda a partire dalle 17:00 circa.

Il Paradiso delle Signore trame di oggi, lunedì 24 novembre

Collegarsi alla prima rete un’ora prima oggi, è particolarmente importante, visto che l’episodio odierno IPDS riserverà ai fans molti colpi di scena. Non solo si intensificherà il profumo di fiori d’arancio, visto che dopo che Marcello ha chiesto a Rosa di sposarlo lei condividerà la sua gioia con le amiche Irene e Delia, ma assisteremo anche all’arrivo di un personaggio di spicco.

Nel più grande magazzino milanese farà infatti il suo ingresso nientemeno che Helenio Herrera, l’allenatore dell’Inter. Questa nuova figura di spicco offrirà a Roberto Landi nuovi spunti per l’attività.

Il Paradiso delle Signore, puntata anticipata solo oggi

Il cambio palinsesto dell’amata soap riguarderà solo la giornata odierna. A partire da domani, martedì 25 novembre, la serie tv incentrata sulle vicende di Adelaide & Co. tornerà a occupare il consueto posto nella programmazione Rai.