Cosa ci riservano le prossime puntate Il Paradiso delle Signore? Le anticipazioni settimanali dall’11 al 15 novembre preannunciano grandi novità. In particolare assisteremo a un cambio dei piani che interesserà la famiglia Puglisi. Quando Ciro e Concetta sembreranno ormai pronti a partire per Parigi, Salvo riuscirà a fermarli. Nel frattempo Elvira accuserà un leggero malore. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Il Paradiso delle Signore, spoiler al 15 novembre

Mentre la famiglia Puglisi si prepara a partire per Parigi, con l’intenzione di recarsi a trovare la figlia Maria e Matteo, Salvo fa di tutto per impedirglielo. L’uomo riesce nel suo intento di bloccare la partenza dei Puglisi per Parigi.

Ciro – dopo aver deciso i rimandare il viaggio nella capitale francese – promette a Concetta che prima o poi andranno a trovare la figlia. Intanto però Maria è impegnata ad affrontare Matteo, che a sua volta sembra ormai sul punto di confessarle il suo coinvolgimento nella truffa Hofer. Poco dopo è proprio Matteo a tornare da Parigi. Love story finita con Maria? Il ragazzo racconta a Marcello cosa è successo tra loro due.

Trame settimanali Il Paradiso: Umberto lascia Villa Guarnieri

Marcello è riuscito a smascherare Umberto e si aspetta che Adelaide prenda delle decisioni in merito. Lei però appare ancora molto confusa. Nel frattempo i due uomini si incontrano al Circolo, e il loro è in realtà uno scontro: il commendatore giura di vendicarsi su Barbieri per tutti i problemi che quest’ultimo ha causato alla sua famiglia.

Alla fine – per non perdere Marcello – Adelaide finisce per prendere una decisione drastica nei confronti di Umberto, poi informa la figlia che il commendatore ha lasciato Villa Guarnieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: Elvira ha un malore

Al Paradiso le Veneri pensano di far partecipare Michelino all’edizione dello Zecchino D’Oro. Il figlio di Mirella sembra avere le doti canore per emergere nella competizione, e sua madre si convince a iscriverlo, poi chiede a Elvira di dargli ripetizioni di canto.

Michelino – al suo primo giorno di prove – è molto emozionato.

In seguito però Elvira accusa un leggero malore, al quale non da troppa importanza. Quando più tardi sente che fa fatica a tornare in forma, decide di confidarsi con Mirella. Le ipotesi fatte dall’amica la impensieriscono: potrebbe essere incinta dopo il momento di passione con Salvatore Amato?

Clara impegnata in una importante gara nelle prossime puntate Il Paradiso

Alfredo propone a Clara di prendere parte a una competizione importante, ma la donna prende tempo. Nel frattempo scopre che Jerome sta per arrivare a Milano. Quando lui fa il suo ingresso al Paradiso, tutte le Veneri lo osservano con curiosità. Clara lo informa che ha deciso di gareggiare.

Marta decide di lasciare la Galleria Milano Moda e nel giro di pochi giorni riceve due diverse offerte di lavoro. La giovane è orientata ad accettare l’impiego di direttrice in una importante agenzia pubblicitaria. Enrico intanto continua a starle vicino, mentre lei si allontana sempre di più da suo padre.

Il Paradiso, cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Mario e Roberto si scambiano un’effusione in pubblico pensando di non essere visti da nessuno, ma il loro gesto non passa inosservato.

Un pericolo incombe sulla loro relazione, e poer saperne di più dovremmo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler ci porteranno ulteriori news Il Paradiso.