Il Paradiso delle Signore, eccovi le nuove anticipazioni delle trame delle puntate che vanno dal 10 al 14 aprile 2023. Cosa succederà ai nostri beniamini? Vito tenta di tutto pe riconquistare Maria; Ludovica e Marcello si abbandonano ai ricordi; Tancredi ha un malore, cosa nasconde? Marco sospetta qualcosa e indaga; Marcello vuole raggiungere la contessa a Lione, ma lei non è lì. Quali novità ci aspettano, dunque? Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 10 al 14 aprile 2023. E’ nata la figlia di Tina

È il giorno di Pasquetta: in Caffetteria, Salvo festeggia con gli amici la nascita della sua nipotina, lo figlia di Tina. Nel frattempo, Maria è sempre molto adirata con Vito e non vuole saperne di perdonarlo. Non è molto d’accordo infatti, che lui si unisca alla gita con le sue amiche. L’uomo fa di tutto per cercare di riconquistare il cuore della sig.na Puglisi, prima di partire per l’Australia. Intanto Alfredo è curioso di sapere cosa pensa Clara del suo corteggiatore.

Vito vuole fare un tentativo per riconquistare Maria prima di partire per l’Australia; Alfredo si offre di aiutarlo coinvolgendo anche Irene nel piano dell’amico. Fallito l’ultimo tentativo con Maria, Vito è pronto a partire per l’Australia. Francesco, che ha saputo delle dimissioni di Vito, vuole farsi avanti con Maria, ma Salvatore e la madre cercano di fargli cambiare idea.

Tuttavia, la giovane sarta viene informata da Francesco che Vito è in partenza, si rende conto dei suoi sentimenti e lo ferma. Vito così non parte più e resta a Milano e Vittorio non dovrà cercare un altro contabile.

Ludovica e Marcello sull’onda dei ricordi: cosa succederà?

Ludovica e Marcello non riescono a dimenticare i bei momenti vissuti insieme, nonostante abbiano ora storie diverse con persone differenti. Ludovica restituisce alcuni oggetti a Marcello e i due giovani, non possono fare a meno di abbandonarsi ai ricordi ritrovando l’antica sintonia. Tuttavia, ora hanno vite diverse e Salvatore invita Marcello alla cautela nei confronti di Ludovica.

Barbieri è vittima del fascino della bella Brancia e non può dimenticare che la sua ascesa sociale lui l’ha cercata – e avuta – proprio per riconquistare la donna. Ma un regalo di Adelaide riaccende il trasporto dell’affascinante Marcello nei confronti della contessa.

Tancredi ha un malore: Adelaide e Marco si interrogano su cosa possa nascondere

Matilde nota che Tancredi è turbato ma non ne capisce il motivo…Così anche Marco si interroga sul perché il fratello continui a tormentarsi per quanto è accaduto la notte dell’incendio. Tancredi ha un malore e Marco Io porta in ospedale, cercando di convincerlo a confessare tutto alla moglie Matilde che nel frattempo, rievoca con Vittorio la notte dell’incendio in fabbrica.

I sospetti di Marco sul fratello Tancredi: è coinvolto nell’incendio?

Nel frattempo Marco, parlando con Vittorio, inizia a pensare che il fratello possa essere coinvolto nell’incendio. Gemma capisce che Marco è preoccupato per Tancredi, e i due hanno un piccolo riavvicinamento. Tancredi smentisce i sospetti di Marco sulla notte dell’incendio in fabbrica. Tuttavia Marco non crede al fratello e i suoi sospetti diventano sempre più profondi tanto che decide di chiamare il maggiordomo della villa in cui abitavano all’epoca dei fatti.

Il “ricatto” di Tancredi affinché Marco non parli con Matilde

Una chiacchierata con Gemma alimenta i dubbi di Marco, che minaccia Tancredi di raccontare tutto a Matilde sulla notte dell’incendio. Tancredi, però, sa come ribaltare gli eventi in suo favore. Tancredi sa forse che il bambino che aspetta Gemma è in realtà di Marco?

Dov’è Adelaide? Marcello vuole raggiungerla ma non la trova

Adelaide è partita e quindi il Circolo non può contare sulla sua presenza: Ludovica ha difficoltà a risolvere un problema e Marcello le viene in aiuto. Barbieri nel frattempo, vuole raggiungere Adelaide a Lione, ma viene a sapere che la donna non è là. Dove sarà finita la contessa?