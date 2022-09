Eccoci di nuovo alle novità e le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, nella settimana che va da lunedì 26 a venerdì 30 settembre 2022. Quali dinamiche ci aspettano? Come affronteranno le varie situazioni i nostri protagonisti? Scopriamolo assieme.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 26 al 30 settembre 2022

Anna è partita con Agnese per Londra per dare manforte a Tina che aspetta un bambino. La gravidanza è a rischio per cui le due donne si sono prodigate per renderle la situazione più facile. Nel frattempo Pietro e Marcello cercano di rincuorare Salvatore che deve affrontare, non solo la mancanza della sua amata Anna ma anche i problemi del lavoro e la gestione della Casa.

Matilde vuole andare via da Villa Guarnieri per sottrarsi ai ricatti del marito

Matilde vuole lasciare Villa Guarnieri e tornare a Belluno: la donna non è più disposta a sopportare il marito che invece la ricatta. L’uomo infatti, vuole avere nuovamente la moglie sotto il suo controllo. La contessa Adelaide e il nipote Marco invece, le chiedono di restare a Milano e la esortano a non lasciare Villa Guarnieri.

Marco è preoccupato per Matilde e le suggerisce di lasciare il fratello. Un uomo simile non può stare al suo fianco, tuttavia Matilde non si decidere a lasciarlo andare: lei l’ha scelto per la vita e spera ancora che Tancredi possa cambiare in meglio. Ma il marito invece, arrogante e presuntuoso non ha nessuna intenzione di rigare dritto. La donna è convinta che Tancredi le restituisca i soldi dell’assicurazione dopo l’incendio al suo mobilificio, ma la realtà è un’altra! Matilde si sta solo illudendo.

Il Paradiso Market sarà distribuito in tutta Italia, Clara viene licenziata

Irene orami capocommessa, non vede di buon occhio Clara la nuova Venere. Ne parla con Vittorio dicendogli che la ragazza è negata come commessa e non ha i numeri per essere una nuova Venere, quindi sarebbe meglio non assumerla. Tuttavia, il Paradiso, vive un bel momento, è arrivata una buona notizia: la rivista “Paradiso Marke” sarà distribuita in tutta Italia e, così, la nuova collezione approderà in tutte le edicole.

La solitudine e la tristezza di Adelaide

Umberto e Flora appresa la bella notizia che il Paradiso Market sarà distribuito in tutte le edicole, festeggiano al Circolo. La contessa Adelaide presenzia la festa e brinda al loro successo con il cuore in frantumi. La donna si rende conto che non può competere con la freschezza e la giovinezza della rivale e ha consapevolezza di aver perduto per sempre l’amore della sua vita, Umberto.

Stefania presenta il suo libro “La madre ritrovata”

Stefania ha tutta l’intenzione di salvare la madre dal carcere: per questo motivo sta presentando in tutta Italia, il libro che le ha dedicato “La madre ritrovata”. Stefania nel suo libro racconta la sua storia e spera che sensibilizzando l’opinione pubblica la mamma possa uscire prima di prigione. Ezio parlando con Gloria le dice tutti i sacrifici che sta facendo Stefania e i successi che ha raggiunto: questo è motivo di orgoglio per entrambi i genitori.

Clara viene licenziata e Gemma cerca di aiutarla

Clara, che è anche la nipote di Don Saverio una volta licenziata dal Paradiso, sparisce nel nulla. Il parroco si rivolge a Gemma chiedendole di aiutarla e supportarla. Ma non solo! Don Saverio chiede a Vittorio di dare una seconda chance a Clara in qualità di Venere. Gemma si offre di aiutare la ragazza. Nel frattempo, in assenza di Agnese, Vittorio chiede a Paola di dare una mano in Atelier, che soffre la mancanza della sarta.

Adelaide si arrende: vuole vendere le sue quote del Paradiso

Intanto, Adelaide si arrende: ha capito che sfidare Umberto sul piano che gli è più congeniale – gli affari – non è stata una mossa intelligente. Ne parla con Matilde e le confida di voler cedere le sue quote del grande magazzino. Nel frattempo, Vittorio apprende che Adelaide avrebbe intenzione di vendere le sue quote del Paradiso. È determinato ad acquistarle.

Marcello e l’ingegner Basile: chi è in realtà?

Salvatore è preoccupato per Marcello che è dopo l’estate è tornato a Milano completamente diverso. Di questo cambiamento ne parla con Armando. Il ragazzo infatti scopre che il fantomatico ingegner Basile con cui parla continuamente il ragazzo, non esiste. Chi si nasconde dietro questa identità fittizia?

Marcello si confida con Salvo e Armando ammettendo chi si cela dietro la falsa identità dell’ingegner Basile: è la contessa Adelaide che ha a cuore la felicità di Ludovica e si adopera affinché Marcello diventi un vero signore.

Torna al Paradiso Alfredo Perico, vecchia conoscenza di Irene

Torna al grande magazzino una vecchia conoscenza di Irene: si tratta di Alfredo Perico che non l’ha mai dimenticata! Alfredo fa una corte serrata alla bella Irene, che pare non disdegnare l’interesse del ragazzo. Tuttavia, quando la Venere è sul punto di cedere scopre che non è stato sincero. Armando propone ad Alfredo di lavorare al Paradiso come magazziniere. Ezio, Armando e Vittorio sono orgogliosi e felici della nuova collezione che arriva al Paradiso.

Gemma vuole far pace con Stefania e riconciliarsi con lei

Gemma spera di riconciliarsi con Stefania e prega affinché la sorellastra la perdoni. Finalmente qualcosa si sblocca in tal senso. Stefania pare ammorbidirsi e forse c’è una speranza che le due giovani donne possano ritrovarsi. Nel frattempo, Gemma e Marco parlano per la prima volta in modo civile dopo la loro rottura.

Vittorio ha tutte le intenzioni di compare le quote della contessa ma quest’ultima è imprevedibile

Vittorio, non appena apprende che la Contessa si è stancata di giocare all’imprenditrice e vuole vendere le sue quote è del tutto intenzionato ad acquistarle! Chiede aiuto anche ad Umberto per poter rilevare le quote del Paradiso di Adelaide. La Contessa anche sotto l’influenza positiva di Matilde, si dice disposta a cedere le quote a Vittorio. Il direttore, è molto felice e pregusta già il momento in cui tornerà a essere il proprietario del Paradiso. Tuttavia, Adelaide è imprevedibile e, all’ultimo minuto cambia idea.