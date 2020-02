Eccoci arrivati alle anticipazioni delle trame del Paradiso delle Signore che vanno da lunedì 2 a venerdì 6 marzo 2020. Molti colpi di scena e situazioni inaspettate sconvolgeranno i protagonisti della nostra soap preferita che va in onda tutti i giorni dal lunedì a venerdì alle 15.40 su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame dal 2 al 6 marzo 2020: Angela ritrova e riabbraccia suo figlio

Cosa sarà successo ai nostri beniamini? Quali intrecci ci inchioderanno al teleschermo? Ebbene dalle anticipazioni apprendiamo che Angela Barbieri ritrova il suo bambino e può riabbracciarlo.

L’avvocato la convoca in studio e le comunica di aver ritrovato il pargolo e che gode di ottima salute. La donna può finalmente riabbracciarlo anche se per poco, perché il figlio è stato adottato. Quindi potrà riabbracciarlo soltanto per l’ultima volta e poi dirgli addio. Una grandissima emozione per la donna che non si rassegna a perdere il suo bambino, Matteo che è stato adottato.

Angela informa le Veneri di aver avuto un figlio ma poi commette un gesto estremo

Riccardo le sta vicino in questo momento così difficile e in lui la Barbieri trova un valido conforto. Più tardi, Angela confida alle sue amiche Veneri di aver avuto un bambino (strappatole dalle braccia appena nato), verità che finora ignoravano. Presa dal dolore dell’addio, Angela commette un gesto estremo. Di cosa si tratta? Cosa succede alla bella Angela?

La lettera di Nicoletta sconvolge Riccardo

Nel frattempo, anche Riccardo vive un bel momento ricco di emozioni ma anche di amarezza: al Paradiso, infatti, arriva una lettera di Nicoletta con allegate delle foto della piccola Margherita. Angela le mostra a Riccardo e il giovane uomo ne è felice ma allo stesso tempo amareggiato per non poter vivere la sua quotidianità con la figlia.

Salvatore geloso di Gabriella

Intanto Salvatore tornato dalla Germania scopre la triste verità sul padre: ha un’altra donna. Preso dai suoi problemi familiari, si accorge, tuttavia, che Cosimo Bergamini continua a corteggiare spudoratamente la sua fidanzata Gabriella, di cui è gelosissimo. Sarà l’ennesima crisi fra i due?

Rocco vuole conquistare il cuore di Marina

Rocco Amato dal canto suo prosegue la sua crociata per arrivare al cuore della bella Venere, Marina aspirante attrice. I due si vogliono e sono presi l’uno dall’altro, ma la signorina Cipriani ci mette il suo zampino e fa di tutto per allontanarli. Stavolta Rocco, potrà arrivare al cuore della bella commessa?

Clelia viene a conoscenza della verità su Federico e il suo vero padre

Clelia, scopre nella ventiquattrore del ragionier Cattaneo, una lettera della moglie Silvia e così viene a conoscenza che il vero padre di Federico non è Luciano. La donna ne è sconvolta e lo confessa subito a Luciano.

Nonostante ciò, i coniugi Cattaneo decidono di proseguire con il loro matrimonio di facciata per non ferire i sentimenti di Federico che è tornato a lavorare al Paradiso e sembra aver riacquistato un po’ di serenità.

Achille Ravasi conquista Adelaide

Marta non ha molta fiducia in Achille Ravasi a differenza della zia Adelaide che pare cedere al fascino galante e seduttivo dell’uomo. I due flirtano davanti ad Umberto che ci rimane malissimo.

Guarnieri, infine, tenta di risollevarsi economicamente con un nuovo investimento sul gas. Sarà veramente pronto a rinunciare alla Contessa di Sant’Erasmo che ha sempre amato?