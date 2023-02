Il Paradiso delle Signore, eccovi le nuove anticipazioni delle trame delle puntate che vanno dal 6 al 10 febbraio 2023. Cosa succederà ai nostri beniamini? Marcello nuovo socio del Circolo; Umberto e Ferdinando remano contro; Ezio e Gloria alla ricerca del personale per la loro azienda; Vittorio perde la sua vena creativa ed altro ancora. Quali novità ci aspettano, dunque? Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 6 al 10 febbraio 2023. Marcello Barbieri è ammesso al Circolo

Marcello ha molti dubbi sulla sua candidatura a socio del Circolo, soprattutto perché scopre che il suo destino – al Circolo – è nelle mani di Ludovica. Nonostante questo, prepara il discorso da pronunciare per convincere gli altri soci. Discorso che viene applaudito dagli altri membri del Circolo: Marcello ne parla con Salvatore affermando che il suo discorso spontaneo ha conquistato tutti. Umberto e Ferdinando, scandalizzati dalla candidatura di Marcello a socio del Circolo, si promettono di ostacolarlo. Alla fine, grazie al voto di Ludovica, Marcello è ammesso al Circolo, ma Umberto chiede, da regolamento, che venga applicata la clausola che prevede un periodo di prova per il nuovo socio.

Tensioni tra Tancredi e Matilde; Vittorio vuole lasciare il suo incarico di pubblicitario

Tancredi, compra il giornale «L’Eco della Sera», e chiede la collaborazione di sua moglie Matilde; Vittorio, nel frattempo, perde la sua vena creativa e medita di allontanarsi dal paradiso. Dopo quanto è accaduto la sera prima, tra Matilde e Tancredi c’è una forte tensione. Così, Tancredi chiede aiuto a Umberto per allontanare Matilde da Vittorio. Ma anche Vittorio è deciso a restare lontano da Matilde cercando di trovare un’idea giusta per la compagna pubblicitaria. Tuttavia, Vittorio non è molto motivato, così è deciso a lasciare il suo incarico di pubblicitario.

Ezio e Gloria contro Umberto Guarnieri?

Ezio e Gloria, alle prese con la ricerca del personale per la fabbrica di denim, rischiano di pestare i piedi a Guarnieri. Umberto viene a sapere che la sua operaia più qualificata si è candidata per la fabbrica di Colombo e non la prende bene. Alla fine Gloria convince Ezio a non mettersi contro Guarnieri: Ezio dal canto suo ha sotterrato l’ascia di guerra e propone un nuovo accordo al Commendatore.

Francesco e la sua passione per taglio e cucito

Si scopre che la grande passione di Francesco è il taglio e il cucito e Maria nel tentativo di convincerlo a riprendere l’attività che lui ama, scopre che il ragazzo in passato ha lavorato con un sarto che, però, ha lasciato la sua attività e si è trasferito altrove. Armando trova il sarto mentore di Francesco, scoprendo qualcosa sul suo passato e sul perché abbia dovuto lasciare la sartoria e il suo paese. Francesco entra in atelier per la prima volta e ne rimane incantato.

La gara di ballo di Elvira e Salvatore

Elvira propone a Salvo di partecipare con lei a una gara di ballo, tuttavia la ragazza ha un problema col vestito che dovrà indossare proprio alla gara di ballo. Nel frattempo, Umberto non lascia trapelare i suoi progetti per Palazzo Andreani, ma Flora ha intuito qualcosa e vuole vederci chiaro.