Cosa accadrà nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore in onda dal 3 al 7 febbraio? La soap di Rai Uno promette molti colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Irene, che dopo la partenza di Clara sarà costretta a trovare un’altra Venere.

Il Paradiso delle Signore, trame fino al 7 febbraio 2025

Irene – dopo la partenza di Clara – è rimasta senza una Venere. Alla ricerca di una sostituta la ragazza affigge un annuncio in Caffetteria. Nel frattempo, anche alla GMM è in corso la ricerca di una nuova commessa. Umberto affida a Odile il ruolo di direttrice della GMM, e questa sarà solo una delle sorprese che attendono la giovane.

Agata e Delia intanto fanno una sorpresa a Irene, rimasta sola dopo la partenza di Clara.

Mentre alla GMM hanno già trovato una nuova commessa, Rita Marengo, al Paradiso iniziano le selezioni per la scelta della nuova venere. Irene – assistita da Delia – si appresta a esaminare le ragazze che si sono presentate. Sembra però che nessuna ragazza sia all’altezza del compito, e quando Irene sta per perdere le speranze conosce Rita, la commessa in prova alla GMM, e ne rimane colpita. Irene insiste talmente tanto, che alla fine Rita accetta di fare una prova al Paradiso. Irene ignora il fatto che Marengo nasconda un grosso segreto.

Il Paradiso, anticipazioni settimanali dal 3 al 7 febbraio

Dopo un’attenta riflessione, Rosa decide di collaborare con Tancredi e il suo giornale, accettando la sua proposta di pubblicazione. Tuttavia, la sua accettazione è subordinata ad alcune condizioni specifiche.

Gli Amato scoprono che dietro il rifiuto di Luisa, la madre di Elvira, di tornare a casa c’è una profonda delusione. La donna è convinta che Andrea, suo marito, l’abbia tradita con la nuova segretaria, una giovane donna da poco entrata a far parte del suo ufficio.

Spoiler Il Paradiso: cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Mimmo confessa ad Agata di averla vista insieme a Roberto, ma le giura che non lo dirà a nessuno. La giovane però, da una chiacchierata con Roberto, capisce che Concetta ha intuito qualcosa sulla loro serata a teatro ed è costretta a confessare alla madre la verità.

La donna rassicura la figlia, dicendole che la coprirà con il padre, a patto che lei non riveda più Roberto. Quest’ultimo intanto deve affrontare la scelta di Rosa di scrivere un articolo per un giornale di Tancredi, e mostra tutto il suo disappunto, proprio come Marcello. L’articolo di Rosa riscuote un grande successo e Tancredi cerca di portarla dalla sua parte.

Enrico sente la mancanza della figlia, e Marta gli propone una vacanza a Venezia per il carnevale, dove potrà riabbracciare Anita.

Ciro osserva Agata che discute con Mimmo e si insospettisce, poi costringe Concetta a raccontargli tutto. Una volta scoperta la verità Puglisi si infuria con la figlia e la mette in punizione.

La convivenza di Salvo ed Elvira con la signora Gallo si fa sempre più difficile.