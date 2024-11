Cosa ci riservano le prossime puntate Il Paradiso delle Signore? Le anticipazioni settimanali dal 2 al 6 dicembre preannunciano grandi novità. Riflettori puntati su Matteo, che sarà vittima di un brutto incidente. Portelli sarà investito da un auto e portato in ospedale, dove riceverà la visita del fratello Marcello.

Il Paradiso 9, trame puntate al 6 dicembre: Matteo investito da un auto

Michelino rischierà di rimanere investito quando la palla con cui sta giocando rotolerà in mezzo alla strada. A scongiurare il peggio sarà Matteo che – dopo aver assistito alla scena – non esiterà ad accorrere per salvare il bambino. Purtroppo però Portelli finirà per venire investito dall’auto condotta da Odile, e mentre la ragazza si sentirà in colpa per quanto accaduto, il giovane verrà trasportato in ospedale.

Marcello si presenterà nella clinica e parlerà con i medici. Più tardi anche Odile si presenterà in ospedale per avere notizie del ragazzo. Silvana intanto non si staccherà un momento dal letto di Matteo e a fine giornata si recherà a casa di Concetta per riferirle che Matteo – nonostante la grande paura – non avrà riportato conseguenze serie dall’incidente.

Matteo operato d’urgenza nelle prossime puntate Il Paradiso

Silvana continuerà a sperare che Marcello perdoni il fratello, e farà pressioni su di lui. Quando la situazione sembrerà ormai sotto controllo, un improvviso peggioramento di Matteo Portelli renderà necessario un intervento alla milza. Il giovane verrà portato in fretta in sala operatoria e i medici inviteranno i familiari a donare sangue.

Sarà proprio Marcello ad accettare di sottoporsi a una trasfusione per aiutare il fratello Matteo. Quando più tardi Portelli si sveglierà troverà il fratello al suo capezzale.

Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore, trame al 6 dicembre

Elvira rivelerà a nonna Geltrude di essere incinta e le chiederà un aiuto per affrontare i suoi genitori. Più tardi per la ragazza e Salvatore arriverà il momento di parlare con loro, e come prevedibile il padre della ragazza non prenderà affatto bene la notizia della gravidanza della figlia. L’astio che Andrea Gallo nutrirà per Amato non gli permetterà di prendere parte alla gioia dei futuri genitori.

La nonna della giovane avrà però in mente un piano per facilitare la riconciliazione tra Elvira e suo padre. Geltrude organizzerà una cena al circolo con Salvo, Elvira e i genitori della ragazza e nel corso della serata farà una rivelazione sconvolgente. Il suo piano però non funzionerà, e i due ragazzi saranno ormai sul punto di perdere ogni speranza, quando a sorpresa arriverà una telefonata di Andrea Gallo che dirà loro di aver preso la sua decisione.

Il Paradiso, cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Alla Galleria Milano Moda si creerà una netta divisione tra coloro che sono favorevoli all’idea di Odile di proporre al pubblico una collezione più economica e quelli che invece saranno contrari. Mentre Tancredi e Umberto si confronteranno sulle strategie da adottare in futuro alla GMM, Delia avrà un’idea sugli allestimenti della vetrina del Paradiso che faranno da sfondo alla collezione di abiti nel servizio fotografico che uscirà sulla rivista. La sua proposta verrà però scartata e Delia ci rimarrà male. Roberto cercherà di rincuorarla dicendole che è un’ottima idea e che potrà essere utilizzata in futuro.

Enrico rivelerà a Marta tutta la verità sulla sua storia e sui motivi che lo costringono a vivere sotto copertura. Tra i due l’attrazione sarà sempre più forte, ma il magazziniere saprà bene che non potrà lasciarsi andare. In seguito saranno vicini a vivere un momento di passione, ma il dietrofront del giovane scatenerà mille dubbi in Marta.

Alfredo sarà costretto ad assistere a malincuore alla felicità di Clara e Jerome, che appariranno sempre più innamorati.