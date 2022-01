Vediamo insieme le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda dal 17 al 22 gennaio 2022 su Rai1 a partire dalle 15.55. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della sesta stagione della soap in onda la prossima questa settimana.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 17 al 22 gennaio 2022. Veronica scopre il legame tra Ezio e Gloria

Veronica è sempre più sospettosa che tra Ezio e Gloria ci sia un legame e che il suo futuro marito le stia nascondendo qualcosa. La donna, tuttavia non rivela a nessuno la sua preoccupazione. Veronica, alla fine capisce che Ezio le ha mentito riguardo ai suoi rapporti con Gloria tanto che in preda alla gelosia fruga tra le cose di Ezio, che la coglie sul fatto.

I sospetti di Veronica si concretizzano: Ezio e Gloria hanno un passato in comune

Stefania parla di Gloria alla presenza di Veronica: quest’ultima già sospettosa, nota il nervosismo di Ezio. Veronica vuole scoprire la verità così inizia ad indagare: la donna tenta di mascherare la sua tensione in famiglia ma nel frattempo continua le sue “indagini”. Riesce così ad impossessarsi delle chiavi di casa di Gloria e trova una prova del passato comune di Ezio e della Moreau: una foto che li ritrae insieme.

Dopo aver scoperto la foto, non ha più dubbi sul fatto che i due abbiano un passato che li accomuna. Ezio conferma a Veronica che ama solo lei, ma è evidente che qualcosa nel loro rapporto si è rotto. Veronica vuole vederci chiaro così affronta Gloria: è inevitabile che ci sia un duro confronto tra la due donne, evidentemente innamorate dello stesso uomo. Intanto, Tina si offre di sostituire la Moreau, che deve andare a Firenze per lavoro.

La proposta di Dante Romagnoli a Vittorio, e il suo interesse per Flora Gentile

Dante fa una proposta a Vittorio in merito agli affari con gli americani. Romagnoli, conosce Flora e ne resta colpito. Beatrice invita il cognato a non rimuginare sul passato e ad andare avanti con la sua vita, dopo la rottura con Marta. Dante cerca di guadagnare la fiducia di Beatrice visto che lei lo affiancherà nella stesura del contratto di collaborazione con il Paradiso. Nel frattempo, Umberto pressa Vittorio affinché accetti di fare affari con Dante. Conti alla fine decide di fidarsi del parere dei suoi collaboratori più stretti e, per la crescita e il futuro del Paradiso, accetta la proposta di Romagnoli.

Gemma Zanatta torna a cavalcare ma è preoccupata per la madre Veronica

Adelaide vuole testare Gemma per capire se sia davvero all’altezza di diventare una campionessa di equitazione, così la ragazza viene convocata dalla Contessa per il ruolo di cavallerizza del Circolo. Gemma è convocata da Adelaide a Villa Guarnieri, ma la sua preoccupazione maggiore è lo strano comportamento della madre.

Tina Amato, supera l’operazione e torna a Cantare

Tina ritorna dalla Svizzera dopo l’operazione e Armando può riabbracciare Agnese. Intanto, Irene scopre che il suo appartamento è in vendita e si chiede cosa ne sarà di lei quando non avrà più un tetto sopra la testa. Al Paradiso, intanto, si lavora alacremente alla nuova collezione. Vittorio riesce a far cantare Tina: l’emozione del momento li porta ad avvicinarsi ancora di più.

Appuntamento alla prossima settimana con le anticipazioni e le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6.